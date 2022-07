Stade Rennais Mercato : Le SRFC prend une grosse décision en attaque

Publié par Thomas le 05 juillet 2022 à 11:07

Stade Rennais Mercato : Courtisé par le Bayern Munich, le jeune talent offensif Mathys Tel a vu le SRFC prendre une grosse décision lundi.

Stade Rennais Mercato : Maurice a pris sa décision pour Mathys Tel

L’information a eu l’effet d’une bombe en début de semaine. À la recherche d’un attaquant jeune prometteur pour pallier au potentiel départ de Robert Lewandowski, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur une sensation du SRFC, Mathys Tel. Le buteur de 17 ans, avec seulement 10 bouts de rencontres à son actif cette saison, a éveillé l’intérêt des Bavarois qui en feraient même leur priorité estivale. Un courtisan de taille pour le jeune prodige issu du centre de formation breton, considéré par beaucoup d’observateurs comme l’un, si ce n’est le plus grand espoir rennais à ce poste.

D’après Sky Sports, le Bayern aurait communiqué ce lundi au Stade Rennais une offre de 7 millions d’euros ainsi que des bonus pour enrôler le natif de Sarcelles. Une offre plutôt importante pour un si jeune joueur mais visiblement pas suffisante pour la direction Rouge et Noir. D’après L’Équipe, Florian Maurice aurait tout simplement refusé la première offre des champions d’Allemagne, jugeant celle-ci dérisoire comparée au vrai prix de Mathys Tel. Le SRFC ne serait tout simplement pas vendeur, explique le journal, à moins qu’une très grosse offre arrive sur la table.

Stade Rennais Mercato : Plus de temps de jeu promis à Tel la saison prochaine

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Stade Rennais, le prodige de 17 ans devrait connaître plus de temps de jeu la saison prochaine, à l’instar d’autres joueurs comme Matthis Abline ou Loum Tchaouna. Malgré la présence de Gaëtan Laborde et de Serhou Guirassy (dont l'avenir est encore en suspens), certains attaqants issus du centre de formation pourraient bénéficier de plus de protagonisme dans l'effectif de Genesio, notamment lors des matches de pré-saison.

« Ils sont là tous les deux pour l'instant (Tel et Abline), ce sont deux jeunes joueurs sur qui on compte énormément. On a la volonté d'intégrer les jeunes, non pas parce qu'ils sont issus de la formation, mais parce qu'ils ont le talent et le potentiel pour le faire. Ce sont des joueurs dont on peut dire qu'ils auront certainement plus de temps de jeu disponible cette saison », annonçait il y a peu le coach rennais au sujet de ses jeunes attaquants.