Stade Rennais Mercato : Un énorme transfert se précise en attaque !

Publié par Thomas le 04 juillet 2022 à 20:12

Stade Rennais Mercato : Victime de son succès, le SRFC pourrait perdre l'une de ses pépites, priorité du Bayern Munich cet été.

Stade Rennais Mercato : Le Bayern grand favori pour un joyau du SRFC

Coup de théâtre au SRFC, alors que plusieurs pointures sont attendues ces prochains jours en Bretagne, le club Rouge et Noir pourrait en parallèle perdre l’un de ses plus grands talents issus de son centre de formation. Passé professionnel il y a un an au Stade Rennais, l’attaquant Mathys Tel aurait éveillé l’intérêt du Bayern Munich ces derniers temps. Comme évoqué par RMC Sport ce week-end, les Munichois feraient du buteur de 17 ans leur priorité de l’été. Après avoir recruté Sadio Mané (Liverpool), Ryan Gravenberch (Ajax) et Noussair Mazraoui (Ajax), le club allemand souhaiterait enrôler un profil jeune et prometteur pour sa ligne offensive.

Barré en attaque par Gaëtan Laborde et Serhou Guirassy et mis en concurrence avec Matthis Abline, qui sort d’un prêt concluant au Havre, Tel se pose des questions sur son avenir et n’exclut pas un départ du SRFC en cas de projet intéressant. Malgré un contrat courant jusqu’à 2024 à Rennes, le natif de Sarcelles se verrait offrir plus de temps de jeu au Bayern, de quoi anticiper son transfert cet été.

Preuve d'un intérêt réel des Munichois pour le joueur, le Stade Rennais aurait récemment reçu une offre de la part des champions d’Allemagne. D'après Sky Sport, le Bayern aurait proposé 7 millions d'euros et des bonus pour s'attacher les services de l'attaquant. Avec le transfert possible de Robert Lewandowski au FC Barcelone, Mathys Tel pourrait se voir décerner plus de protagonisme que prévu en Bavière. D’après les informations de L’Équipe, son départ du Stade Rennais serait dans les tuyaux à l’heure actuelle.

Stade Rennais Mercato : Genesio envoie un message d’espoir à Tel

Coté à 2 millions d’euros sur le site Transfermarkt, l’attaquant de 17 ans pourrait partir de Bretagne pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes de sa génération en France, Mathys Tel a vu son entraîneur, Bruno Genesio, lui garantir plus de temps de jeu cette saison.

« Ils sont là tous les deux pour l'instant, ce sont deux jeunes joueurs sur qui on compte énormément. On a la volonté d'intégrer les jeunes, non pas parce qu'ils sont issus de la formation, mais parce qu'ils ont le talent et le potentiel pour le faire. Ce sont des joueurs dont on peut dire qu'ils auront certainement plus de temps de jeu disponible cette saison », évoquait le coach de 55 ans au sujet de Tel et Abline. Suffisant pour retenir la perle rennaise ?