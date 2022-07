Barça Mercato : Cristiano Ronaldo dans le viseur du FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 05 juillet 2022 à 11:37

Barça Mercato : Annoncé sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait retourner en Liga et s'engager avec le FC Barcelone.

Barça Mercato : Cristiano Ronaldo visé par Laporta

C’est la nouvelle qui affole le monde du football depuis hier soir, l’agent de Cristiano Ronaldo (Jorge Mendes) se serait entretenu avec Joan Laporta. Au cours de cet échange, les deux hommes auraient discuté d’une éventuelle arrivée du serial buteur au Barça. La légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait donc débarquer chez l’ennemi, le FC Barcelone. Son transfert est loin d’être acté, néanmoins, selon AS, le président catalan considère sérieusement cette option. L’international portugais serait une alternative en cas d’échec dans le dossier Robert Lewandowski.

Les Blaugranas ne sont pas les seuls intéressés par Cristiano Ronaldo, qui discute également avec Chelsea. La fracture avec Manchester United est réelle et le quintuple Ballon d’Or devrait une nouvelle fois manquer l’entraînement. Le Barça pourrait alors sauter sur l’occasion d’enrôler son ancien bourreau pour l’installer à la pointe de l’attaque du onze de Xavi.

Reste à savoir si le joueur sera enclin à signer au Barça et se mettre à dos une partie des fans madrilènes. La saison dernière, Cristiano Ronaldo était tout proche de signer à Manchester City, le voisin ennemi de Man United. Cet été, l’international portugais pourrait retourner en Liga et rentrer un peu plus dans la légende du championnat.

Barça Mercato : Un nouveau Ballon d’Or à Barcelone ?

Les dirigeants Blaugranas ont coché le nom de Cristiano Ronaldo parmi la liste d’attaquants qui correspond au profil recherché par le Barça. Un an après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait ainsi intégrer un nouveau Ballon d’Or dans son effectif. Cristiano Ronaldo ne serait pas le premier joueur à jouer au Barça et au Real Madrid. Ronaldo, Luis Enrique ou encore l’idole de CR7, Luis Figo, ont joué dans les deux clubs. Le quintuple Ballon d’Or pourrait ainsi imiter son idole et revêtir les couleurs blaugranas.