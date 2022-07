ESTAC Mercato : Un international français proche de signer à Troyes

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 11:49

ESTAC Mercato : Le contrat d’un cadre de l’ES Troyes AC a expiré depuis le 30 juin 2022. Mais il devrait rempiler dans les prochaines heures.

ESTAC Mercato : Adil Rami sur le point de prolonger son contrat à Troyes

Engagé par l’ ESTAC en août 2021 pour une seule saison, Adil Rami est en fin de contrat. Son bail a expiré officiellement il y a cinq jours. Libre de tout engagement, le défenseur central est parti pour prolonger à Troyes, selon les confidences de RMC Sport. « Adil Rami va continuer l'aventure sous la houlette de Bruno Irles. Nous sommes en mesure d'annoncer que le champion du monde 2018 va prolonger l'aventure avec l' ES Troyes AC », a fait savoir le média sportif. La saison dernière, l'international français (36 sélections) avait été gêné par des pépins physiques. Il avait disputé seulement 16 matchs et avait été titulaire à 14 reprises. Néanmoins, il bénéficie de la confiance du nouvel entraîneur du club aubois.

ESTAC Mercato : Bruno Irles compte sur l'expérience du Tricolore

Ancien joueur du LOSC, du FC Valence (Espagne), de l’AC Milan (Italie), du FC Séville (Espagne), de l’Olympique de Marseille, de Fenerbahçe (Turquie) encore du FC Boavista (Portugal), Adil Rami a engrangé de l’expérience dans ces championnats et clubs européens de prestige. Cadre du vestiaire de l’ ESTAC grâce à sa longue expérience du haut niveau, il avait porté le brassard de capitaine à 8 reprises, sous les ordres de Bruno Irles, qui a remplacé Laurent Batlles le 3 janvier 2022. Et le technicien de 46 ans compte encore sur Adil Rami pour encadrer Erik Palmer-Brown (25 ans, défenseur axial) et la recrue estivale Jackson Porozo (21 ans) avec qui il a joué à Boavista.

Interrogé sur une possible prolongation à l’ ESTAC, Adil Rami n’avait pas caché son envie de rester dans l’Aube. « Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière », avait-il confié, en fin de saison dernière.