FC Lorient Mercato : Le FCL discute avec un milieu de Clermont

Publié par Nicolas le 06 juillet 2022 à 04:35

FC Lorient Mercato : À la recherche de nouveaux joueurs, le FCL est en discussions avancées avec un milieu de terrain expérimenté de Clermont.

FC Lorient Mercato : Le FCL échange avec Jason Berthomier

Plutôt discret au rayon des arrivées dans ce mercato estival, le FC Lorient aimerait accélérer son recrutement. Le FCL serait en discussions avancées avec le Clermontois Jason Berthomier. Ce milieu de terrain offensif de 32 ans évolue au Clermont Foot 63, depuis janvier 2019.

Ayant terminé 2e du classement de Ligue 2 à l'issue de la saison 2020-2021, Jason Berthomier avait fortement contribué à la montée de son club en Ligue 1, inscrivant 6 buts et délivrant 11 passes décisives. Pour sa 1ère saison dans l'élite, il a joué 29 matchs, a marqué 1 but et délivré 5 passes décisives. Si l'opération devait se concrétiser, il serait la 3e recrue des Merlus, après les arrivées de l'arrière droit Gédéon Kalulu et de l'arrière gauche Darlin Yangwa.

FC Lorient Mercato : Le FCL plongé dans le dossier du gardien

En marge des discussions avec Jason Berthomier, le FC Lorient cherche également à recruter un gardien de but. En effet, les Merlus ne sont pas satisfaits du rendement de leur titulaire de la saison passée Paul Nardi et de son remplaçant Matthieu Dreyer. Le nouvel entraineur lorientais Régis Le Bris aimerait apporter de la concurrence à ce poste. Pour ce faire, deux pistes sont actuellement à l'étude : Benoit Costil et Yvon Mvogo.

Benoit Costil est libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, ce qui signifie que l'international français (1 sélection) ne coûterait pas un euro au FCL en indémnité de transfert. En revanche, Costil émargeait à 1,8 millions par an lorsqu'il évoluait avec les Marines et Blancs, ce qui n'est pas vraiment le genre de salaire donné par le FCL. Le salaire pourrait donc poser problème dans les négociations, et c'est peut-être la raison pour laquelle le dossier serait pour le moment en stand-by. L'autre piste mène à Yvon Mvogo. Prêté au PSV Eindhoven lors des 2 dernières saisons, le gardien du RB Leipzig n'a plus qu'un an de contrat avec le club allemand, qui ne compterait pas sur lui cette saison. Ainsi, ce dossier semble plus dans les cordes des Merlus et Régis Le Bris serait séduit par le profil de l'international suisse de 28 ans qui compte 4 sélections avec la Nati. Cependant, le FCL « a de la concurrence (en Allemagne et en Espagne) sur le dossier » selon le quotidien l'Équipe. Les prochains jours devraient être animés au niveau des arrivées au FC Lorient.