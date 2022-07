ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne reçoit une bonne nouvelle !

Publié par Thomas G. le 06 juillet 2022 à 11:36

ASSE Mercato : Décimé de toutes parts après la relégation, l'AS Saint-Étienne pourrait conserver un cadre du vestiaire dans sa quête de remontée en Ligue 1.

ASSE Mercato : Un bon signe pour les Verts

La relégation de l’AS Saint-Étienne avait mis le club en péril et cette descente avait causé un exode massif. Plusieurs cadres du vestiaire avaient plié bagages et le club s’était retrouvé démuni à l’aube de la nouvelle saison. Un mois plus tard, Laurent Batlles s’est vu confier les rênes du nouveau projet et de nombreux renforts sont arrivés dans le Forez.

Le club s’est notamment renforcé en défense avec la venue d’Anthony Briançon. Après la signature du défenseur français, les supporters de l’ASSE ont appris une bonne nouvelle cette semaine. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, Mahdi Camara souhaite rester une saison supplémentaire à Saint-Etienne. L'espoir français veut aider son club formateur à remonter dans l’élite. De bon augure pour les Verts après une fuite de talents suite à la descente en Ligue 2. Laurent Batlles compte sur le milieu de terrain dans cette quête qui sera importante pour l’avenir du club. L’entraîneur de 46 ans estime que Mahdi Camara sera l’un des hommes forts pour la remontée en Ligue 1 de l’ASSE.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne sort la tête de l’eau

Mahdi Camara qui vient de fêter ses 24 ans, pourrait être suivi par plusieurs jeunes pépites du vestiaire. Yvan Maçon et Adil Aouchiche n’ont toujours pas acté leurs départs et les deux joueurs pourraient participer à la remontée du club.

L’objectif de l’ ASSE est de remonter en Ligue 1 dans les deux ans à venir, une tâche difficile avec le passage à 18 clubs en Ligue 1. Cette saison en Ligue 2, la concurrence sera rude avec seulement deux tickets pour la montée dans l’élite du championnat français. Une chose est sûre, avec Mahdi Camara au cœur du projet, l’AS Saint-Étienne sera l’un des favoris pour l’accession en Ligue 1.