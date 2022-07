PSG Mercato : Coup de théâtre à Paris, Renato Sanches sous pression

Publié par Thomas G. le 06 juillet 2022 à 20:36

PSG Mercato : Engagé dans un mercato très ambitieux sous la houlette de Luis Campos, le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à l'AC Milan.

PSG Mercato : L'AC Milan n’a pas dit son dernier mot

Le mercato du PSG s’est emballé avec la nomination au poste d’entraîneur de Christophe Galtier qui sera à la tête du club de la capitale pour deux ans. Le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Vitinha et Paris peut désormais avancer sur de nouvelles pistes.

Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG souhaite recruter un deuxième milieu de terrain durant la période estival. Le dirigeant portugais a coché le nom de Renato Sanches et des négociations ont été entamés avec l’entourage du joueur. L’international portugais serait très enthousiaste à l’idée de rejoindre le projet parisien. À un an de la fin de son contrat, Renato Sanches est également courtisé par l’AC Milan qui avait une longueur d’avance dans ce dossier. Selon La Gazetta dello Sport, l’intérêt du Paris Saint-Germain n’a pas freiné les ardeurs des Rossoneri. Le club italien est toujours en course pour recruter le prodige portugais. La lutte entre les deux clubs continue pour Renato Sanches qui devrait quitter le LOSC pour 15 millions d’euros.

PSG Mercato : L'AC Milan veut également un défenseur de Paris

L’AC Milan et le PSG sont fréquemment liés ces dernières semaines, le club italien souhaitant recruter un défenseur du Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, en plus de Renato Sanches, les champions d’Italie en titre sont venus aux nouvelles d'Abdou Diallo. L’international sénégalais souhaiterait quitter le PSG pour engranger du temps de jeu avant la Coupe du Monde. L’ancien monégasque n’est pas satisfait par son statut et sa place dans la hiérarchie des défenseurs. Les rumeurs d’une arrivée éventuelle de Milan Skriniar ont ravivé les velléités de départ du champion d’Afrique. En parallèle, Antero Henrique ne souhaite pas brader Abdou Diallo qui pourrait partir pour 25 millions d’euros.