AJ Auxerre Mercato : L'AJA sur la piste d'un international français !

Publié par Nicolas le 06 juillet 2022 à 21:06

AJ Auxerre Mercato : À la recherche de joueurs d'expérience pour débuter la Ligue 1, l'AJA vise deux joueurs internationaux.

AJ Auxerre Mercato : Costil et Larsonneur dans le viseur de l'AJA

Après être remonté en Ligue 1, l'AJ Auxerre cherche à se renforcer tous azimuts. Les dirigeants auxerrois ont décidé d'une stratégie à adopter concernant le poste de gardien de but. Ils veulent un gardien d'expérience pour aborder la Ligue 1 dans les meilleures conditions possibles. Ce gardien devra avoir indiscutablement le niveau pour jouer titulaire dans le club de l'Yonne. Ainsi, les cibles de l'AJA correspondent parfaitement à ce critère.

Benoît Costil, qui détient une sélection en Équipe de France, a disputé 388 matches de Ligue 1 dans sa carrière. Il est libre comme l'air depuis la fin de son aventure à Bordeaux. En fin de contrat avec les Girondins le 30 juin dernier, il avait annoncé le 20 mars son intention de quitter son club avant la fin de son contrat à la suite d'une défaite face à Montpellier (0-2) alors qu'il avait été pris à partie par les supporters. Il avait ensuite été mis à l'écart par les dirigeants bordelais. Le seul obstacle à sa venue pourrait être son salaire, peut-être trop élevé pour les finances de l'AJA. Tout dépendra des efforts que Costil consentira à faire pour s'engager avec le club bourguignon. Il faudra aussi voir si le challenge sportif d'aider l'AJA à se maintenir l'intéresse.

L'autre piste mène à Gauthier Larsonneur, le gardien du Stade Brestois. Ce dossier semble plus facile à réaliser, d'une part, parce que le salaire de Larsonneur est beaucoup moins élevé que celui de Costil, et d'autre part, car le gardien brestois a perdu sa place de titulaire l'année dernière à l'arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc du SB29. Ainsi, les dirigeants icaunais ne devraient pas avoir de mal à convaincre le gardien de quitter la Bretagne pour l'Yonne, surtout s'il est assuré d'une place de titulaire dans les cages auxerroises.

AJ Auxerre Mercato : Un défenseur central renforce l'AJA

Outre la recherche d'un gardien d'expérience, l'AJ Auxerre continue de prospecter à tous les postes. L'AJA a obtenu hier la signature de Denys Bain en provenance de Brest. Le défenseur central de 29 ans apportera lui aussi toute son expérience de la Ligue 1 au groupe auxerrois. Il était en fin de contrat avec le SB29, et a signé un contrat d'un an plus une en option avec l'AJA. Ayant seulement joué 17 matches en 3 saisons, le défenseur central tentera de se relancer avec sa nouvelle équipe.