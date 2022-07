Stade Rennais Mercato : Genesio fait une superbe annonce au SRFC !

Publié par Nicolas le 08 juillet 2022 à 12:45

Stade Rennais Mercato : Interrogé jeudi par la presse, Bruno Genesio, récemment prolongé, a fait de grandes annonces sur le mercato du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio annonce une bonne nouvelle en attaque

En pleine transition d’effectif cet été, le SRFC devrait connaître de nombreux départs et arrivées. Après le transfert de Nayef Aguerd à West Ham, le club breton souhaite conserver certaines de leurs pépites. Mathys Tel fait partie des jeunes espoirs rennais à fort potentiel. Âgé de 17 ans, le natif de Sarcelles est fortement convoité par le Bayern Munich, qui voit en lui une doublure de Robert Lewandowski, ou d'un autre buteur si le Polonais venait à quitter le Bayern.

Selon le journaliste du quotidien allemand Bild, Christian Falk, le "Rekordmeister" a déjà proposé 7 millions d'euros fixe plus 10 millions d'euros de bonus au Stade Rennais. Le club allemand a aussi promis au joueur un temps de jeu assez conséquent pour un jeune de son âge, à savoir environ 20 matchs par saison. De quoi faire réfléchir l'attaquant formé au poste de défenseur central, mais le SRFC semble déterminé à garder sa pépite.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, s'est montré clair sur la volonté du club vis-à-vis de Mathys Tel. « Notre volonté c'est de garder Mathys Tel », a déclaré le technicien après un entraînement ouvert au public. Le club breton se montre confiant quant à l'issue de ce dossier mais devra certainement convaincre son joyau et résister à la pression du Bayern.

Stade Rennais Mercato : L’entraîneur du SRFC confiant sur le dossier Kim Min-jae

En marge du dossier Mathys Tel, le Stade Rennais prospecte toujours en défense centrale pour remplacer Nayef Aguerd parti à West Ham. Le SRFC est très intéressé par le défenseur sud-coréen de Fenerbahçe, Kim Min-jae, qui possède le même profil que le défenseur marocain. Le roc d' 1m 90, qui a déjà joué sous les ordres de Bruno Genesio lorsque celui-ci entraînait en Chine, fait l'unanimité au sein du staff breton, contrairement à Samuel Umtiti.

Le technicien du club breton s'est déclaré confiant sur l'avancement du dossier du défenseur de Fenerbahçe. « Je sais que ça évolue dans le bon sens mais tant que ce n’est pas signé, je reste prudent. » Il en a dit un peu plus sur les ambitions du Sud-Coréen. « Je savais déjà qu’il avait l’intention d’évoluer en Europe, ce qu’il a fait en jouant au Fener. C’est un garçon ambitieux, international, qui a envie d’aller le plus haut possible. C’est un projet pour lui qui est une marche supplémentaire. » Bien que l' OM soit également sur le dossier, la présence de Bruno Genesio devrait faire pencher la balance du côté breton.