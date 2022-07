RC Lens Mercato : L’importante annonce de Fofana sur son avenir

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 03:15

RC Lens Mercato : Capitaine du Racing, Seko Fofana s’est exprimé sur son futur ce vendredi au sortir de la victoire de Lens en amical.

RC Lens Mercato : L’énorme souhait de Seko Fofana pour son futur

Après Cheick Doucouré transféré à Crystal Palace, le Racing Club de Lens va boucler d’autres ventes. Lensois le plus décisif lors de la saison écoulée, Jonathan Clauss est un sérieux candidat au départ cet été. Le nom du latéral droit est associé aux Anglais de Chelsea et de Tottenham. Son départ semble d’autant plus inéluctable qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le RC Lens. Comme Clauss, Seko Fofana est un Sang et Or très courtisé sur le marché des transferts. Le milieu de terrain est annoncé ces dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain. Le capitaine du Racing a de nouveau été interrogé sur son avenir ce vendredi au sortir d’une victoire en amical contre Valenciennes (3-0). S’il savoure le retour sur les pelouses, l’Ivoirien affiche un souhait fort quant à son futur.

Fofana pousse pour un départ de Lens

Le capitaine du Racing Club de Lens est toujours ouvert à un nouveau challenge après deux saisons dans le Nord. « Mon envie sportive est de prendre du plaisir chaque jour. C’est ce que je fais avec le club aujourd’hui. Ça peut être ici comme ailleurs. On a tous des envies, de l’ambition et ça peut être ici ou ailleurs, en se qualifiant pourquoi pas pour une coupe d’Europe ou pourquoi pas en la jouant avec un autre club aussi. Aujourd’hui on est très bien, le club sait ce que je veux et ce sont des choses que je garde pour moi. On verra bien ce qui va se passer », a indiqué le milieu de terrain de 27 ans.

Recruté contre 8,5 millions d’euros en 2020, le milieu du RC Lens vaudrait à ce jour 25 millions selon Transfermarkt.