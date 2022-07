ESTAC Mercato : Une recrue estivale quitte déjà Troyes !

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 04:15

ESTAC Mercato : Troyes a officialisé le départ d’une de ses recrues arrivées durant cet été. Elle évoluera du côté des Pays-Bas.

ESTAC Mercato : Un attaquant brésilien quitte déjà Troyes

Pour son retour en Ligue 1, l’ ESTAC a frôlé la relégation. Le club aubois a terminé à la 15e place, avec 6 points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, barragiste et reléguée en Ligue 2. Pour la saison à venir, Troyes s’est déjà offert deux nouvelles recrues. Savinho a rejoint le champion de Ligue 2 2021 cet été contre 6,5 millions d’euros. Le défenseur central équatorien Jackson Porozo a été recruté en provenance de Boavista. À peine arrivé, le premier cité quitte déjà Troyes. L’ailier brésilien est prêté sans option d’achat cette saison au PSV Eindhoven. Dans le communiqué annonçant le départ de l’attaquant de 18 ans, le club aubois explique que ce prêt permettra au crack auriverde de « s’aguerrir en évoluant dans un championnat compétitif ».

Savinho sur le départ, une grosse signature officialisée

Pour sa première sasion sur le Vieux continent, c’est donc du côté des Pays-Bas que Savinho devra faire ses preuves. Il est arrivé en provenance de l’Atletico Mineiro, son club formateur. Alors que l’ailier brésilien quitte l’ ESTAC, la signature d’un cadre a été officialisée. Arrivé libre de Boavista l’été dernier, Adil Rami a rempilé pour une saison avec le promu. Le défenseur de 36 ans a disputé 17 matchs de Ligue 1 et inscrit 3 buts lors de la campagne écoulée.

Le champion du monde n’a pas d’ailleurs caché sa ferté de poursuivre sa carrière en Aube. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à l’ESTAC, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée. Je suis fier de continuer à partager mes valeurs et mon expérience au sein du club et me sens prêt à relever les défis qui m’attendent en Bleu et Blanc », a assuré l’ancien Marseillais.