PSG Mercato : Seko Fofana répond en personne à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 05:15

PSG Mercato : Annoncé partant cet été, Seko Fofana intéresserait notamment le Paris SG. Le capitaine du RC Lens s’est exprimé sur son avenir ce vendredi.

PSG Mercato : Seko Fofana ne ferme pas la porte à un départ

Au terme de la victoire du RC Lens face à Valenciennes en amical ce vendredi en fin d'après-midi (3-0), Seko Fofana a évoqué son avenir. S'il reste tranquille et serein sur la suite du marché des transferts de cet été, le milieu de terrain du RC Lens songe toujours à un changement d’air. Régulièrement associé à plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, l’international ivoirien assure ne pas se laisser perturber par les rumeurs à son sujet.

« Pour l’instant, je suis au RC Lens et je suis très content d’être là, de pouvoir progresser dans cette préparation. Officiellement, je suis ici, après tout est possible. Il faut profiter pour prendre du plaisir, je prends donc tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période du mercato où il y a beaucoup de réflexions », a confié en zone mixte l'ancien joueur de Manchester City.

PSG Mercato : Seko Fofana au Paris SG la saison prochaine ?

Désireux de recomposer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait fait du recrutement de Seko Fofana l’une de ses priorités de cet été. Selon le portail spécialisé Paris Fans, le retard pris par le PSG sur la piste Renato Sanches s’explique par le fait que l’international portugais du LOSC ne serait pas la priorité des dirigeants parisiens pour renforcer l’entrejeu du collectif de Christophe Galtier. Le média sportif précise notamment que Seko Fofana aurait les faveurs du club de la capitale. Toutefois, Luis Campos attend d’abord de se séparer de certains indésirables avant de passer à l’action dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…