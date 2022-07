PSG Mercato : Flash ! Accord annoncé pour Ousmane Dembélé !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 21:57

PSG Mercato : Le long feuilleton Ousmane Dembélé touche à sa fin. Libre depuis le 30 juin passé, il aurait pris une décision fracassante pour son avenir.

PSG Mercato : Dembélé a finalement tranché pour son avenir

Après de longs mois de désaccords et de tensions, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé seraient finalement en train de rapprocher leurs positions pour l’avenir. Le milieu de terrain offensif formé au Stade Rennais serait notamment enclin à poursuivre l’aventure avec les Blaugranas. Officiellement libre depuis la fin de son contrat au Barça le 30 juin dernier et annoncé proche du Paris Saint-Germain et Chelsea, l’international français de 24 ans aurait en effet trouvé un accord avec le club culé pour parapher un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2024, à en croire Mundo Deportivo.

En effet, le journal espagnol explique que Dembélé aurait accepté l’offre de sa direction de baisser son salaire de 40% par rapport à son précédent contrat. Le directeur sportif catalan Mateu Alemany aura le mot final dans ce dossier, mais tout indique qu’un accord total sera bientôt trouvé. L’affaire serait notamment bel et bien réglée entre les deux parties et il ne resterait plus que quelques détails à finaliser avant l’officialisation qui ne devrait pas tarder.

PSG Mercato : La date de l’officialisation pour Ousmane Dembélé connue

À la suite de Mundo Deportivo, le média Relevo assure à son tour que les négociations sont désormais positives entre Ousmane Dembélé et la direction du FC Barcelone en vue d’une prolongation de contrat. La source ibérique précise que l’offre acceptée par le Champion du Monde 2018 est assortie d’une baisse de salaire évaluée entre 30 et 40%.

« En fonction de sa participation et de ses performances, il recevra des bonus qui amortiront cette réduction », explique Relevo. Le quotidien catalan Sport ajoute que le dossier devrait être finalisé avant le départ du FC Barcelone aux États-Unis pour la tournée de pré saison, soit le 16 juillet. Annoncé proche du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Ousmane Dembélé devrait donc finalement poursuivre son aventure avec le vice-champion d’Espagne.