PSG Mercato : PSV, une officialisation tombe pour Wijnaldum

Publié par Ange A. le 10 juillet 2022 à 09:05

PSG Mercato : Le PSV Eindhoven a fait une mise au point concernant le retour de Georginio Wijnaldum, annoncé sur le départ à Paris.

PSG Mercato : L’énorme annonce du PSV pour Wijnaldum

Juste un an après sa signature au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum devrait déjà plier bagages. Le milieu de terrain n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, le milieu néerlandais devrait faire l’objet d’un départ du PSG cet été. Un transfert est d’autant envisagé suite à la signature du Portugais Vitinha. Annoncé vers la sortie, l’ancien Red voit son nom associer au PSV Eindhoven, un de ses anciens clubs au Pays-Bas. Il a évolué au PSV de 2011 à 2015 avant de s’envoler pour la Premier League. Des discussions avec le pensionnaire de l’Eredivisie ont même été évoquées par la presse hollandaise. Mais à en croire le directeur sportif du PSV, John de Jong, il ne s’agit que de fake news.

Pas de retour pour Wijnaldum à Eindhoven

Le responsable néerlandais assure qu’un retour de Wijnaldum au PSV n’est pas d’actualité. « L’arrivée de Wijnaldum n’est pas réaliste pour le moment. Ce n’est pas réaliste. Wijnaldum est un grand footballeur qui doit certainement aller à la Coupe du monde. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour maintenant. Je n’ai aucun contact avec lui non plus. Il y a suffisamment de personnes au club qui le connaissent et ont des contacts avec lui », a assuré John de Jong dans un entretien au média local Omroep Brabant.

Reste maintenant à savoir où pourrait se relancer l’international batave (86 sélections/26 buts). Lequel souhaite se trouver un nouveau point de chute pour signer son retour en équipe nationale et ainsi disputer la Coupe du monde au Qatar. Le milieu âgé de 31 ans n’a pas été convoqué par Louis van Gaal lors du dernier rassemblement des Oranje.