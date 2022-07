LOSC Mercato : Officiel, une ancienne star de l’ASSE débarque !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2022 à 22:48

LOSC Mercato : Lille a annoncé ce dimanche l'arrivée du milieu de terrain offensif Rémy Cabella. Une signature hautement saluée par Olivier Letang.

LOSC Mercato : Un attaquant expérimenté signe avec le LOSC

Après l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Paulo Fonseca, le LOSC continue de se renforcer pour la saison prochaine. Ce dimanche, le club nordiste a ainsi annoncé l’arrivée de Rémy Cabella. Libre de tout engagement après son départ de Krasnodar, le milieu offensif, qui sort de quatre mois avec Montpellier HSC, son club formateur, s'est engagé pour une saison avec une deuxième année supplémentaire en option.

« Le LOSC accueille aujourd’hui en ses rangs l’international français, Rémy Cabella (4 sélections). Libre de tout contrat, le milieu de terrain offensif (32 ans) a paraphé ce jour un contrat d’une saison (plus une en option) avec le club lillois », a indiqué le club lillois dans un communiqué officiel. Avec l’ancienne star de l’AS Saint-Étienne, les Dogues s’offrent ainsi un renfort de poids pour la saison qui s’annonce. Une arrivée saluée par le président Olivier Letang.

LOSC Mercato : Letang justifie la signature de Rémy Cabella

Lors de son bref retour à Montpellier, Rémy Cabella a prouvé qu'il avait encore le niveau Ligue 1 après cinq matches dans l’élite. Le milieu offensif international français va donc découvrir son quatrième club de Ligue 1 après Montpellier, l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne. Olivier Letang a justifié cette signature sur le site officiel des Lillois et ne cache pas sa joie d'accueillir le natif d’Ajaccio.

« Nous sommes ravis d’accueillir Rémy Cabella parmi nous. Son recrutement répond principalement à deux objectifs : d’abord celui d’ajouter à notre effectif de la qualité et un profil complémentaire. Tout le monde connaît les qualités de Rémy, un profil technique et créatif, capable de marquer autant que de faire marquer. Ensuite, celui de se doter d’un élément expérimenté, connaissant parfaitement la Ligue 1.

Rémy a également le profil humain, la personnalité et le caractère, que nous recherchons. Il était libre, il a une grande envie de victoires, on a donc saisi l’opportunité de lui proposer de nous rejoindre et nous sommes ravis de voir Rémy Cabella, le joueur et l’homme, aujourd’hui porter le maillot du LOSC », a déclaré le président de Lille OSC.