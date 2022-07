Angers SCO Mercato : Un attaquant se rapproche de l'étranger !

Publié par Nicolas le 13 juillet 2022 à 00:29

Angers SCO Mercato : Après la fin de son aventure au SCO, un attaquant talentueux est proche de s'engager avec un club à l'étranger.

Angers SCO Mercato : Stéphane Bahoken signe en Turquie

L'ancien attaquant d'Angers SCO, Stéphane Bahoken, pourrait prochainement s'engager avec le club turc de Kasimpasa. Selon les informations du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le joueur négocierait depuis quelques jours avec le dernier 11e de Süper Lig. L'international camerounais a déjà reçu une proposition émanant d'un autre club turc, Ankaragücü, à laquelle il réfléchit pour savoir s'il va y donner suite. Le joueur angevin a déjà visité les installations du club d'Ankara il y a deux semaines. Un troisième club turc est entré dans la danse ces dernières heures, il s'agit de Sivasspor. Bahoken a également reçu une proposition alléchante d'un club du Golfe.

Toujours selon Loïc Tanzi, Stéphane Bahoken serait dans la short-list d'un club de Ligue 1 dont l'identité n'a pas encore filtré. Cette piste est à suivre avec attention car Bahoken a récemment déclaré vouloir privilégier le sportif à l'aspect économique. Bien que les offres venant du Golfe ou de Turquie soient financièrement lucratives, il n'est pas sûr que Bahoken accepte un challenge sportif relativement limité.

Angers SCO Mercato : Le SCO discute avec Clermont pour un défenseur central

Angers SCO vit un mercato estival mouvementé avec 6 départs (Mohamed-Ali Cho, Mathias Pereira Lage, Jimmy Cabot, Casimir Ninga, Stéphane Bahoken et Romain Thomas) pour cinq arrivées (Amine Salama, Himad Abdelli, Miha Blazic, Yahia Fofana et Adrien Hunou). Cependant, certains postes ne sont pas pourvus, et il faut que le SCO trouve notamment un remplaçant à Romain Thomas, parti à Caen après la fin de son contrat avec Angers.

Ainsi, le club entraîné par Gérald Baticle serait sur les traces du défenseur central de Clermont Foot, Cédric Hountondji (28 ans, 23 matchs et 1 but en L1). Sous contrat jusqu'en juin 2024, le défenseur international béninois (18 sélections) possède un bon de sortie pour cet été. Il s'agit d'un accord qui avait été passé entre les dirigeants du club et le joueur lors de sa prolongation de contrat l'année dernière. Angers SCO et le Clermont Foot sont actuellement en négociations pour le transfert du joueur mais pour le moment aucun accord n'a été trouvé.