PSG Mercato : Une officialisation tombe pour le milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2022 à 15:40

PSG Mercato : Le Paris SG veut se débarrasser de plusieurs joueurs. Mais le processus pourrait être plus long que prévu, notamment au milieu de terrain.

PSG Mercato : Un indésirable envoie un message fort à Campos

Si Luis Campos et Antero Henrique comptent bien vendre une bonne dizaine de joueurs cet été afin de dégraisser un peu l’effectif du Paris Saint-Germain, certains indésirables affichent d’ores et déjà leur volonté d’honorer leur engagement dans la capitale. C’est le cas de l’international espagnol Ander Herrera. Arrivé gratuitement en juillet 2019 en provenance de Manchester United, le milieu de terrain de 32 ans a ouvertement assuré qu’il ne compte pas changer d’air sur ce mercato estival.

« On sait déjà que la presse ici aime beaucoup parler du PSG et je sais comment ça marche. Sur chaque mercato, mon nom sort et rien ne change. Je suis content et l'idée est de rester ici. Ça fait vendre de parler du PSG. Les amis dans les groupes vous racontent ce qui sort, et je lis beaucoup de choses qui ne se passent pas. Je comprends qu'il n'y a pas de nouvelles tous les jours, et la presse doit parler d'hypothèses », a déclaré Ander Herrera au micro du média El Partidazo de COPE.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Bilbao devrait donc tenir tête aux dirigeants parisiens en cas d’offre d’un club pour le recruter cet été. Sur cette question, la presse hexagonale semble déjà apprécier la nouvelle position de la direction parisienne.

PSG Mercato : Daniel Riolo salue la fermeté du Paris SG

Alors que certains indésirables du Paris Saint-Germain s’accrochent à leurs juteux contrats, Daniel Riolo salue la fermeté du nouvel entraîneur et des décideurs parisiens à les isoler pour les inviter à partir cet été.

« Le dégraissage va être la partie la plus importante du mercato. On ne peut pas encore leur taper dessus à ce niveau-là car beaucoup de clubs potentiellement intéressés par les joueurs du PSG n’ont pas encore lancé leur mercato (…) Mais ce qui est nouveau c’est que Galtier a dit qu’il allait emmener un groupe restreint au Japon. J’ai le sentiment que c’est la première fois que l’effectif est géré, on va envoyer un message clair : ceux qui ne sont pas dans l’avion, c’est ceux qui sont finis pour le PSG ! C’est la première fois que le club semble un peu géré avec des décisions fermes qui sont prises donc je n’ai pas d’inquiétude », a expliqué le journaliste de RMC Sport sur les antennes de l’After Foot.