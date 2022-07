PSG Mercato : Une offre siphonnée tombe pour Cristiano Ronaldo !

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2022 à 22:50

PSG Mercato : Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo qui a été associé au Paris SG, aurait fait l’objet d’une offre pharaonique.

PSG Mercato : Thomas Tuchel récuse Cristiano Ronaldo à Chelsea

Malheureux à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait changer d’air durant ce mercato estival et aurait notamment proposé ses services au Paris Saint-Germain. Mais selon la presse anglaise, c’est surtout à le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, qui souhaiterait avoir la star portugaise dans son club la saison prochaine. Une arrivée qui ne semble pas être une priorité pour l’entraîneur des Blues. Interrogé par Sky Sports News sur l'intérêt présumé de son club pour Ronaldo, l’ancien coach du Paris Saint-Germain, a évoqué le dossier sans langue de bois.

« Je n’exclurais pas de signer un autre attaquant, mais ce n’est pas notre priorité. La priorité en ce moment, c’est notre défense, ce n’est pas un secret. Nous avons perdu des joueurs de haut niveau et nous devons maintenant les remplacer », a déclaré le technicien allemand. Cristiano Ronaldo n'est donc pas une priorité à Londres, encore moins à Paris. Et cela pourrait profiter à un prétendant tout à fait surprenant.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo finalement vers l’Arabie Saoudite ?

Si aucun grand club européen ne semble pas particulièrement chaud à l’idée d’offrir un nouveau contrat à Cristiano Ronaldo s’il quitte Manchester United cet été, Le PSG, les médias TVI et AS indiquent que le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid aurait entre les mains une offre d’un club d’Arabie Saoudite, dont le nom n’a pas filtré. Une proposition indécente et difficile à refuser puisqu’il s’agirait au total de 300 millions d’euros.

Pour racheter la dernière année de contrat de CR7, ce club saoudien serait prêt à investir 30 millions d’euros pour le transfert, 20 millions d’euros en commissions et le reste, c’est-à-dire 250 millions d’euros, servirait pour le salaire du numéro 9 des Red Devils sur deux ans, soit jusqu’en 2024. Cependant, le quintuple Ballon d’Or, qui compte encore disputer la Ligue des Champions, n’aurait pas accepté cette folie et souhaiterait poursuivre en Europe. De son côté, le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a déjà fait savoir qu’il compte sur Cristiano Ronaldo pour la saison prochaine.