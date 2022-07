OM Mercato : Longoria sur un gros coup en attaque à Lyon

Publié par Ange A. le 15 juillet 2022 à 05:35

OM Mercato : Pour renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria pourrait piocher chez le rival lyonnais.

OM Mercato : Un attaquant de Lyon visé par Longoria

L’Olympique de Marseille se montre jusqu’ici moins remuant sur le marché des transferts par rapport à l’année passée. L’ OM ne compte jusqu’ici que deux nouvelles signatures. Les défenseurs centraux Samuel Gigot et Isaak Touré ont rejoint le club provençal cet été. L’une des priorités de la direction sera de renforcer l’attaque. Dans ce sens, Pablo Longoria ne manque pas de cibles. Le président marseillais est jusqu’ici à la peine sur ses différentes cibles. La dernière en date à en croire Foot Mercato mènerait à l’Olympique Lyonnais. Le site révèle un intérêt de Marseille pour Karl Toko Ekambi. L’attaquant camerounais sort d’un exercice satisfaisant sur le plan personnel autant en club qu’en sélection.

Karl Toko Ekambi sur le départ à Lyon ?

Karl Toko Ekambi a terminé deuxième meilleur buteur de l’Olympique Lonnais au terme la campagne écoulée. Le polyvalent attaquant, pouvant évoluer autant sur l’aile qu’en pointe, a inscrit 18 réalisations et délivré 7 passes décisives en 39 matchs en club. L’ancien de Villarreal a également brillé en sélection. Auteur de 5 buts et une passe décisive durant la CAN, il a inscrit le but de la qualification pour le Mondial 2022 contre l’Algérie. Ses prouesses n’auraient donc pas laissé le président de l’Olympique de Marseille indifférent.

Recruté contre 11,5 millions d’euros en 2020, le Lion indomptable est encore sous contrat jusqu’en 2024. Avec le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon, Toko Ekambi pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge. L’ OM dispose d’ailleurs d’un argument non négligeable par rapport à son rival lyonnais. Les Marseillais disputeront la Ligue des champions. Les Lyonnais seront privés de Coupe d’Europe après leur 8e place en championnat la saison dernière.