OL Mercato : Lyon concurrence le Paris SG pour une sensation de L1

Publié par Thomas G. le 15 juillet 2022 à 12:35

OL Mercato : Auteur d'un bon début de mercato, l'Olympique Lyonnais veut surfer sur cette dynamique en enrôlant un espoir français pisté par le PSG.

OL Mercato : Lyon veut doubler le PSG pour Thuram

L’Olympique Lyonnais s’est montré très actif durant ce début de mercato avec l’arrivée de quatre nouveaux visages. Après leur décevante 8e place en Ligue 1, les Gones veulent rebondir et finir dans les trois premiers du championnat cette saison. Dans cette optique, le club aux 7 titres de champion de France a décidé de se renforcer de manière conséquente. L’OL veut continuer de recruter, notamment au milieu de terrain. Après avoir pisté Miralem Pjanic un nouveau nom a émergé ce vendredi.

Selon l’insider turc Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais est entré dans la course à la signature de Khephren Thuram. Le milieu de l’OGC Nice, très apprécié sur le marché des transferts, est notamment une cible prioritaire du Paris Saint-Germain. La lutte s’annonce donc rude pour l’ OL puisque les Parisiens ont l’avantage de jouer la Ligue des Champions. De plus, Christophe Galtier a déjà collaboré avec Khephren Thuram, l’entente entre les deux hommes pourraient ainsi faire pencher la balance en faveur du PSG. L’espoir français est estimé à 15 millions d’euros, mais l’intérêt des deux clubs pourrait faire monter les enchères. D’autant plus que l’OGC Nice n’est pour l'heure pas vendeur et attend une offre conséquente pour changer d'avis.

OL Mercato : Khephren Thuram pour remplacer Lucas Paqueta ?

L’intérêt de l’Olympique Lyonnais pourrait être un indicateur concernant la suite du mercato des Gones. Après avoir recruté Johann Lepenant et Corentin Tolisso, l’OL piste un nouveau milieu de terrain avec Khephren Thuram. Les Lyonnais auraient ouvert le dossier menant à l'espoir tricolore pour pallier à un éventuel départ de Lucas Paqueta.

Selon L'Equipe, l’international brésilien a demandé à quitter Lyon cet été et Arsenal est très intéressé par son profil. Les Gunners sont disposés à investir 45 millions d’euros pour le milieu de 24 ans tandis que l’OL réclame 60 millions d’euros. Le dossier Lucas Paqueta pourrait être le feuilleton de l’éte à Lyon qui a donc déjà identifié son successeur.