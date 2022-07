PSG Mercato : Coup de théâtre au Paris SG, Neymar vers Man City !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2022 à 11:05

PSG Mercato : Pas forcément opposé à un départ de Neymar, le Paris SG pourrait se laisser convaincre par un gros chèque de Manchester City cet été.

PSG Mercato : Neymar prêt à relever un nouveau défi loin du Paris SG

Après avoir récemment affirmé sa détermination à s’imposer au Paris Saint-Germain et remporter notamment la Ligue des Champions, Neymar aurait finalement changé d’avis. D’après les informations relayées par le Daily Mail, la star brésilienne pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge ailleurs, après cinq saisons passées en Ligue 1. D’autant qu’au sein de la direction du club de la capitale, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone ne ferait plus l’unanimité.

Lors d’une interview avec le quotidien Le Parisien en juin dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi avait ouvertement annoncé la fin du « bling-bling » et « des paillettes » après avoir été interrogé sur l’avenir de Neymar dans la nouvelle orientation du Paris SG. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 après une récente prolongation automatique, la Juventus Turin, Chelsea et Manchester United ont été annoncés sur les traces du joueur de 30 ans. Néanmoins, c’est un autre cador qui pourrait rafler la mise, Manchester City.

PSG Mercato : Guardiola a déjà tâté le terrain pour Neymar

En effet, à en croire le journaliste John Wilson, les départs de Raheem Sterling et Gabriel Jesus pour plus de 100 millions d’euros, tout en libérant de la masse salariale, offrent une large possibilité aux Citizens sur ce mercato estival. Pep Guardiola souhaiterait donc l’arrivée d’une nouvelle star en attaque. Depuis le mois de juin, des émissaires du club auraient ainsi tâté le terrain auprès de l’entourage du numéro 10 des Rouge et Bleu.

Et si un départ n’est pas forcément la première option du clan Neymar, le champion de Premier League se tiendrait prêt à dégainer si le PSG et le joueur venaient finalement à prendre la décision de se séparer cet été. Neymar n’a jamais caché son souhait de collaborer un jour avec Pep Guardiola et le technicien espagnol apprécie également le Brésilien. En plus, les 50 millions d’euros que réclame le Qatar pour le natif de Mogi Das Cruzes ne constitue pas un obstacle sérieux pour les Skyblues. Suffisant pour imaginer Neymar dans le Nord de l’Angleterre la saison prochaine ?