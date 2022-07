PSG Mercato : Poussé vers la sortie, Neymar lâche une bombe au Japon

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2022 à 15:52

PSG Mercato : Présent au Japon avec ses coéquipiers pour la tournée estivale, Neymar a fait une annonce forte sur son avenir avec le Paris SG.

PSG Mercato : Neymar n’en a pas encore terminé avec le Paris SG

Arrivé en fanfare à l’été 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, en provenance du FC Barcelone, Neymar ne serait plus intouchable au Paris Saint-Germain. Après la dernière sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi dans Le Parisien, annonçant notamment la fin du bling-bling et des paillettes, plusieurs sources assurent que le PSG voudrait se séparer de sa star brésilienne cet été. Luis Campos ne serait d’ailleurs pas opposé au départ du milieu offensif de 30 ans en cas d’offre satisfaisante.

De son côté, le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé ne cache pas son bonheur d’être dans la capitale et son envie de participer au premier sacre européen des Rouge et Bleu. En conférence de presse au Japon, accompagné de Mbappé et de Messi, Neymar a notamment déclaré : « je suis ravi d'être ici avec le PSG. J'espère que ce sera la meilleure préparation », dans des propos rapportés par Goal Japon. Une déclaration qui devrait faire plaisir à son nouvel entraîneur Christophe Galtier.

PSG Mercato : Christophe Galtier veut garder Neymar dans son groupe

Dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe après son intronisation à la place de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice a ouvertement annoncé son souhait de garder Neymar dans son effectif au Paris Saint-Germain.

« Si je souhaite garder Neymar ? Oui, j'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec de grands joueurs. Et Neymar en est un », a expliqué Christophe Galtier, qui sait parfaitement comment il utilisera son numéro 10.