PSG Mercato : Le LOSC durcit le ton devant Campos et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2022 à 07:05

PSG Mercato : Intéressé par Renato Sanches, Luis Campos et le Paris SG devront se montrer convaincants puisque le LOSC reste intransigeant sur ce dossier.

PSG Mercato : Offre insuffisante pour Renato Sanches

Alors qu’il était annoncé tout proche de l’AC Milan, Renato Sanches a fait du Paris Saint-Germain sa priorité. Un intérêt réciproque puisque Luis Campos avait inscrit son nom sur ses tablettes après sa prise de fonction dans la capitale. Les négociations menées ces derniers jours sont sur le point d’aboutir. L’indemnité du transfert devrait tourner aux alentours de 12 millions d’euros, soit 8 millions d’euros de moins que ce que le club lillois a dépensé à l’été 2019 pour le prendre au Bayern Munich.

Une bonne affaire pour les Dogues puisque le milieu de terrain de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat dans le Nord. Une fois son transfert officialisé, Renato Sanches va rejoindre ses nouveaux coéquipiers au Japon pour la tournée estivale et le Trophée des Champions contre le FC Nantes. Seulement, le LOSC ne compte pas céder son joyau portugais à ce prix.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à un ultime effort pour Renato Sanches ?

En pourparlers avec Olivier Letang et les décideurs lillois, Luis Campos va devoir faire un effort supplémentaire s’il compte toujours intégrer Renato Sanches à l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En effet, à en croire les dernières informations relayées sur ce dossier par RMC Sport, les pensionnaires du Domaine de Luchin n’entendent pas céder le Golden Boy 2016 au prix de 12 millions d’euros.

« La position du club reste inchangée : le joueur ne partira pas pour 12 millions d’euros », a fait savoir la direction lilloise à la radio métropolitaine. Pour se séparer du jeune compatriote de Cristiano Ronaldo, Lille OSC réclame au moins 15 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Paris SG et Luis Campos voudront faire cet ultime effort financier afin de permettre à Renato Sanches de rejoindre ses compatriotes Danilo Perreira, Nuno Mendes et Vitinha dans la capitale française.

Affaire à suivre…