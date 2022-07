Stade Rennais Mercato : Transfert historique imminent au SRFC !

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 20:04

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC cherche désespérément à recruter un défenseur, le club serait proche d'un deal important en attaque.

Stade Rennais Mercato : Le transfert record de Mathys Tel se précise

C’est la grande surprise de l’été au SRFC. À la recherche d’un jeune attaquant pour pallier au récent départ de Robert Lewandowski au Barça, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur le prometteur Mathys Tel. Plus qu’une simple cible, le joueur formé au Stade Rennais est la priorité absolue des dirigeants munichois qui remuent ciel et terre pour le recruter cet été. Si Rennes a récemment décliné deux offres du club allemand, les champions d’Allemagne seraient sur le point de parvenir à leur fin.

D’après Marc Mechenoua, le Bayern Munich se serait rendu en Bretagne ce mardi pour tenter de finaliser le transfert de Mathys Tel avec les dirigeants Rouge et Noir. À Seulement 17 ans, le joyau offensif serait très proche de rallier la Bundesliga, lui qui aurait, selon certaines sources, déjà donné son feu vert aux Bavarois pour débarquer cet été. Les Allemands, par l’intermédiaire de leur directeur sportif, Hasan Salihamidzic, auraient formulé une troisième offre, censée faire plier la direction rennaise.

Si la dernière offre de 22 millions d’euros a été refusée par Florian Maurice, le journal Bild affirme que la prochaine devrait sans nul doute battre le record d’Ousmane Dembélé, vendu à 37,5 millions d’euros au Borussia Dortmund lors de l’été 2016. Un transfert qui pourrait donc s’avérer historique, pour un joueur qui, pour rappel, avait signé son premier contrat professionnel l’été dernier.

Stade Rennais Mercato : Réponse imminente attendue à Rennes pour Tel

D’après la source, le SRFC est attendu de manière " imminente " pour donner son verdict final aux Bavarois. Si Rennes, sous l’impulsion de Florian Maurice, s’est longuement opposé à un départ de Mathys Tel, une offre colossale du Bayern pourrait finalement faire changer la donne. Pour retenir son joueur, le club breton devra notamment lui offrir un projet sportif ambitieux, dans un secteur de jeu où la concurrence fait rage.

En conférence de presse, Bruno Genesio expliquait qu’il souhaitait offrir plus de temps de jeu à Tel mais aussi à Matthis Abline, son concurrent au poste, qui sort d’un prêt concluant au Havre. « Ils sont là tous les deux pour l'instant (Tel et Abline), ce sont deux jeunes joueurs sur qui on compte énormément. On a la volonté d'intégrer les jeunes, non pas parce qu'ils sont issus de la formation, mais parce qu'ils ont le talent et le potentiel pour le faire. Ce sont des joueurs dont on peut dire qu'ils auront certainement plus de temps de jeu disponible cette saison », annonçait le coach Rouge et Noir il y a quelques semaines. Suffisant pour retenir Mathys Tel ?