OM Mercato: Un Champion du Monde proche de débarquer à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 27 décembre 2022 à 05:05

À la recherche d’un renfort offensif pour pallier la grave blessure d’Amine Harit, l’ OM pourrait voir débarquer une star dans les jours à venir.

Florian Thauvin et le Mexique, c'est bientôt terminé. L’attaquant français était arrivé en grande pompe aux Tigres de Monterrey, à l'été 2021. Mais il n'a jamais convaincu, au point de sortir de la rotation de l'équipe ces derniers mois. Et ce lundi soir, le média local El Debate assure que les dirigeants du club mexicain chercheraient désormais à se séparer de l’international français de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2026 et dont le salaire annuel s’élève à 5,7 millions d’euros.

Toujours selon la même source, les Tigres veulent « l'envoyer en prêt à l'Olympique de Marseille. » Les dirigeants du club mexicain ne seraient plus certains de conserver le Champion du monde 2018 en 2023. D’ailleurs, le nouvel entraîneur de la formation d’André-Pierre Gignac, Diego Cocca, ne serait pas contre le départ de Thauvin, sans toutefois préciser si le joueur est d’accord pour revenir en Ligue 1.

OM Mercato : Florian Thauvin prêt à revenir à Marseille

C'est une véritable bombe qui a été lâchée depuis le Mexique ce lundi. Selon le média local Debate, Florian Thauvin n'aurait pas convaincu chez Tigres de Monterrey. Les dirigeants mexicains aimeraient que l’ancien partenaire de Dimitri Payet retourne à l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un prêt, pour qu'il retrouve son meilleur niveau. Cette saison, Thauvin a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 10 rencontres avec les Tigres. De 2013 à 2018, le natif d’Orléans a brillé sous les couleurs olympiennes avec 86 buts inscrits en 281 matches toutes compétitions confondues.

Friand de deal de ce genre pour limiter les risques financiers tout en renforçant qualitativement son équipe, Pablo Longoria pourrait y voir là une belle occasion pour remplacer Amine Harit, qui ne va plus rejouer avec l’OM pour le reste de la saison après sa grave blessure contractée avant la Coupe du monde au Qatar. Reste maintenant à savoir si les supporters marseillais aussi facilement à leur ancien vice-capitaine.