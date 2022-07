OM Mercato : Longoria proche de boucler deux signatures en Serie A

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 20:14

OM Mercato : Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, pourrait prochainement recruter deux joueurs en provenance de la Serie A.

OM Mercato : Pablo Longoria insiste pour Adam Ounas

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’ OM semble inarrêtable sur le marché des transferts. Le club phocéen mène jusqu’ici un mercato ambitieux, avec l’arrivée de six nouvelles recrues. Et la direction de l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants phocéens s’activent déjà en coulisse pour boucler deux recrues supplémentaires en provenance en Série A. C’est en tout cas ce qu’assure la presse italienne. La Corriere Dello Sport indique en effet que l’ OM est revenu à la charge pour Adam Ounas.

Après une première tentative manquée lors du dernier mercato estival, les dirigeants phocéens auraient renoué le contact avec Naples en vue de boucler le transfert du milieu offensif algérien. Les négociations se seraient même accentuées ces dernières heures, au point où un accord entre les différentes parties serait sur le point d’être conclu.

Pour rappel, Adam Ounas refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2023 avec Naples. Afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, le club italien voudrait donc le vendre dès cet été. L’ OM tenterait ainsi de profiter de la situation pour boucler sa signature au plus vite. Pour l’heure, peu d’informations ont encore fuité sur le montant exact de cette possible transaction. Mais ce n’est pas tout.

OM Mercato : Ça chauffe pour l’arrivée de Darko Lazovic à Marseille

Le journaliste de Sky Sport, Fabrizio Romano, assure pour sa part que les négociations ont repris entre les dirigeants de l’ OM et leurs homologues du Hellas Vérone afin de boucler le transfert de Darko Lazovic. Le profil de l’international serbe plaît beaucoup aux dirigeants marseillais. Ces derniers auraient déjà conclu un accord avec leurs homologues italiens pour le transfert du Lazovic à hauteur de 4 millions d’euros, tout en incluant Kevin Strootman dans l’opération.

Et si le milieu de terrain néerlandais semble peu enclin à rejoindre les Gialloblu, la source assure que les négociations sont toujours entre les différentes parties. Les deux écuries travaillent toujours pour finaliser cette transaction. L’OM devrait rapidement trouver une solution pour acter la venue de Darko Lazovic. La direction de l’Olympique de Marseille est donc proche de boucler deux signatures du côté de l’Italie.