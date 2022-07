Stade Rennais Mercato : Accord trouvé au SRFC pour un attaquant !

Publié par Thomas le 22 juillet 2022 à 10:36

Stade Rennais Mercato : Dans sa volonté d'offrir une nouvelle dynamique à son effectif, le SRFC a acté ce vendredi un accord en attaque.

Stade Rennais Mercato : Accord trouvé pour le départ d’un attaquant

Très discret depuis l’ouverture du marché des transferts, le SRFC s’adonne à une vaste campagne de dégraissage dans l’optique de libérer de l’espace dans un effectif plutôt dense. Secteur le plus fourni de l’équipe de Bruno Genesio, l’attaque rennaise est voué à connaître de gros changements cet été, notamment dans le sens des départs. Alors que le board breton a récemment offert une porte de sortie à Junior Kadile (prêt, Famaliçao) et Andy Diouf (prêt, Bâle), un autre attaquant sous contrat va quitter le Stade Rennais.

Comme le révèle Benjamin Quarez ce vendredi, Metehan Güclü va comme prévu quitter les Rouge et Noir à un an de la fin de son bail, pour s’engager au club du FC Emmen aux Pays-Bas. Les derniers 16e d’Eredivisie, sauvés in extremis de la relégation, sont tombés d’accord avec le joueur mais aussi le SRFC pour un transfert ces prochaines heures. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’attaquant formé au PSG quittera libre la Bretagne d’un commun accord avec son club.

Déjà prêté au club néerlandais la saison dernière, le joueur de 23 ans se voyait poussé vers la sortie par sa direction cet été, s’entraînant notamment en marge du groupe professionnel. " L’attaquant avait repris avec la réserve et s’entraîne à part maintenant ", indique le journaliste du Parisien. Depuis son arrivée en 2019, Metehan Güclü n’aura disputé aucune rencontre officielle avec le Stade Rennais, passant la plupart de son temps sur le banc ou en prêt (Valenciennes puis Emmen).

Stade Rennais Mercato : Le dénouement est proche pour Mathys Tel

Autre dossier offensif, cette fois plus épineux, l’avenir du prodige Mathys Tel devrait connaître un dénouement imminent. Dans les plans du Bayern Munich, qui en fait sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski, le jeune prodige rennais laisse toujours planer le doute sur son futur. Si le joueur ne se montre pas insensible aux avances bavaroises, Rennes ne compte pas brader son talent si facilement et se montre très exigeant financièrement avec les champions d’Allemagne.

Une troisième offre a été formulée aux dirigeants du SRFC, dont la valeur serait proche des 45 millions d’euros, une somme record pour le club Rouge et Noir. En début de semaine, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, s’est rendu en France pour rencontrer Mathys Tel et son entourage. Si le Stade Rennais n’a pour l’heure pas répondu à l’offre de Munich, tout pourrait se décanter ces prochains jours.