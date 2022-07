OGC Nice Mercato : Le Gym songe à deux internationaux français

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2022 à 15:24

OGC Nice Mercato : Revenu au Gym cet été, Lucien Favre songerait à un attaquant qu’il avait eu sous ses ordres et qui était parti en même temps que lui.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre veut rapatrier Pléa au Gym

De retour à l’ OGC Nice, trois ans après son départ en 2018, Lucien Favre est en train de construire sa nouvelle équipe. Le Gym s’est qualifié pour a Ligue Europa Conférence avec Christophe Galtier finalement parti au PSG. C’est donc le technicien suisse qui va diriger les Aiglons en compétition européenne cette saison. Il cherche en priorité un gardien de but, qui ne devrait pas être Yann Sommer. Le portier du Borussia Mönchengladbach est sur le point de prolonger son contrat, alors qu’il tient une offre de l’ OGC Nice depuis plusieurs semaines.

En attaque, une piste a vu le jour ces dernières heures. Lucien Favre songerait à rapatrier Alassane Pléa en Ligue 1. « Après avoir quitté le Gym et la France en même temps que lui, le nouvel entraîneur de Nice s'imaginerait bien rapatrier Alassane Plea sur la Côte d'Azur », révèle L’Équipe. Le coach helvète avait dirigé l’attaquant de 29 ans entre 2016 et 2018, lors de son premier passage sur le banc de touche des Niçois. Les deux hommes étaient partis de Nice en même temps à l’été 2018 pour rejoindre l’Allemagne. L’international Tricolore (1 sélection) avait été transféré au Borussia Mönchengladbach, alors que le Suisse avait déposé ses valises au Borussia Dortmund.

Après quatre saisons chez Les Poulains, Alassane Pléa « pense à changer d'air », à un an de la fin de son contrat (30 juin 2023). Il aurait repoussé toutes les offres de prolongation formulées par son club. Ce qui est une bonne nouvelle pour le coach des Niçois. D’après le quotidien sportif, « l'agent de l’avant-centre a prévu de se rendre en Allemagne, lundi, pour clarifier la situation de son protégé, dont le retour à l’ OGC Nice est souhaité par Lucien Favre ».

OGC Nice Mercato : Favre viserait aussi Marcus Thuram

En plus d’Alassane Pléa, le coach du Gym lorgnerait son coéquipier et compatriote Marcus Thuram (ailier gauche, 25 ans). L’international français (4 sélections) n’a plus qu’un an de contrat à Mönchengladbach. La source croit savoir que l’ OGC Nice « est pour l'instant en position d'attente et analysera plusieurs options avant de passer à l'attaque ». Le journal indique que « Marcus Thuram semble d'ailleurs l'option prioritaire des Aiglons pour l'instant, mais il est moins abordable ».