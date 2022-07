Stade Brestois Mercato : Un attaquant du SB29 visé par Galatasaray

Publié par Nicolas le 22 juillet 2022 à 16:25

Stade Brestois Mercato : Après deux saisons assez complètes sur le front de l'attaque du SB29, un buteur est convoité par Galatasaray.

Auteur de 9 buts en 35 matches la saison dernière, Steve Mounié avait réalisé la même performance la saison précédente. Des prestations honnêtes mais qui ne renvoient pas à l'image d'un serial buteur. Toutefois, l'attaquant français attise les convoitises d'un club en particulier. Ainsi, selon le journaliste turc Omer Faruk Ozcan, Galatasaray s'intéresserait au buteur du SB29.

Mounié a déjà connu un championnat étranger puisqu'il avait découvert la Premier League avec Huddersfield, où il avait marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives en 59 matches dans l'élite anglaise. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu'en juin 2024, l'international béninois (42 sélections, 13 buts) pourrait faire l'objet d'une offre de la part du club stambouliote dans les prochains jours. Le dossier sera à suivre avec attention.

Stade Brestois Mercato : Un jeune ailier sénégalais à l'essai

En marge des arrivées prévues de Pierre Lees-Melou et Achraf Dari, le Stade Brestois a mis à l'essai Samba Diallo, un jeune ailier sénégalais de 19 ans qui a évolué la saison dernière avec les U19 du Dynamo Kiev. Il a participé à la Youth League, qui est la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Il avait notamment marqué les esprits en inscrivant l'un des plus beaux buts de la phase de groupe face au Barça. Il a disputé 8 matchs de Youth League et a inscrit 5 buts dans la compétition. Le Sénégalais est sous contrat avec le Dynamo Kiev jusqu'en juin 2026. L'essai a commencé jeudi et va s'étendre sur une semaine. Du haut de ses 1m68, c'est un ailier très vif avec un centre de gravité très bas. Il pourrait s'avérer être une recrue de choix pour le SB29.