AS Monaco Mercato : L'ASM va boucler une belle signature en défense

Publié par Anthony le 22 juillet 2022 à 20:40

AS Monaco Mercato : Après avoir recruté deux joueurs dans le secteur offensif, l'ASM est sur le point de prolonger un milieu de terrain.

AS Monaco Mercato : Un international français va prolonger

Actuellement en train de produire un important mercato, l'AS Monaco voudrait aussi prolonger certains joueurs portant déjà le maillot de la Principauté. Ruben Aguilar fait partie des joueurs qui sont concernés. À deux ans de la fin de son contrat, le club du Rocher préfère prendre de l'avance et des négociations avancées seraient déjà en cours. Des détails qui seront finalisés dans les prochains jours, aucune information du futur contrat n'a encore été dévoilée.

L'histoire entre l'ASM et l'international français devrait durer encore quelques années. L'ancien montpelliérain était arrivé en 2019 et a connu trois belles saisons avec Monaco disputant 100 matches toutes compétitions confondues, trouvant le chemin des filets trois fois et délivrant 10 passes décisives. Durant son aventure à l'ASM, il a connu sa première sélection en Équipe de France en 2020 contre la Finlande où il n'a joué que 19 petites minutes.

AS Monaco Mercato : Une solidification du milieu de terrain

Bien que le club ait présenté ses deux recrues offensives, Takumi Minamino et Breel Embolo, l'ASM veut solidifier son milieu de terrain en montrant sa confiance pour Ruben Aguilar avec une prolongation. Pour pallier au départ d'Aurélien Tchouaméni, la piste de Boubakary Soumaré a été envisagée, mais Paul Mitchell préfère rester évasif sur ce sujet.

Le directeur sportif préfère évoquer les pépites du club. " On doit aussi prendre en considération les joueurs que l'on a déjà à ce poste. " Eliot Matazo, nommé dans la liste du Golden Boy, mais aussi Soungoutou Magassa pourraient obtenir plus de temps de jeu. Jean Lucas aura lui aussi a cœur de montrer son plein potentiel et obtenir une place de titulaire indiscutable. Ce dernier a disputé 28 matches de championnat avec l'ASM la saison dernière.