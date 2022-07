LOSC Mercato : Officiel, un jeune attaquant quitte Lille !

Publié par ALEXIS le 25 juillet 2022 à 13:00

LOSC Mercato : Un jeune joueur en échec à Lille a quitté le club nordiste. Il s’est engagé avec un club de troisième division suisse.

LOSC Mercato : Usman Simbakoli quitte Lille et signe à l’Étoile Carouge

Recruté à l'Angers SCO en juillet 2020, Mamadou Usman Simbakoli (21 ans) quitte déjà le club sacré champion de France en 2021. Il s’est engagé avec l’Étoile Carouge FC en Promotion League (D3). Le club suisse a officialisé son arrivée à Carouge sur son compte Twitter. « Un avant-centre arrive de Lille ! L’Étoile Carouge FC est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Usman Simbakoli dans son équipe première. Attaquant de 20 ans, Usman a effectué l’essentiel de sa formation du côté d’Angers, d’abord à La Vaillante puis au SCO », ont écrit Les Stelliens.

Arrivée au LOSC en juillet 2020, Mamadou Usman Simbakoli était en manque de temps de jeu sous les ordres de Christophe Galtier. Il avait ainsi été prêté au Stade Lavallois en janvier 2021 pour six mois, jusqu’en mai 2021. Revenu à Lille à l’été 2021, le jeune avant-centre n’a pas réussi à convaincre Jocelyn Gourvennec la saison dernière. Son profil ne plaît pas non plus à Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur du LOSC, qui a décidé de le laisser partir.

LOSC Mercato : Plusieurs départs enregistrés à Lille cet été

Dans la foulée du départ de Simbakoli, un cadre du LOSC devrait suivre. Il s'agit de Renato Sanches. Dans les tuyaux ces derniers jours, son transfert au PSG est imminent. Selon les informations de L'Équipe, le club de la capitale devrait boucler la signature du milieu de terrain international portugais d'ici mercredi. Pour rappel, les Dogues ont transféré Sven Botman, Zeki Celik et Domagoj Bradaric cet été, respectivement à Newcastle United, l'AS Rome et l'US Salernitana. Quant à Burak Yilmaz, Xeka, Jérémy Pied, Orestis Karnezis, Hatem Ben Arfa et Ivo Grbic (prêté), ils sont partis, librement, au terme de leur contrat en juin.