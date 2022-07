Stade Rennais Mercato : 18M€, un défenseur arrive au SRFC

Publié par Thomas le 25 juillet 2022 à 16:02

Stade Rennais Mercato : En quête de renforts défensifs, le SRFC serait sur le point d'acter la venue d'un défenseur central belge.

Stade Rennais Mercato : Arthur Theate en route pour le SRFC

Les supporters du SRFC pourront bientôt un peu souffler. Alors que le Stade Rennais commençait à perdre du terrain sur ses deux dossiers prioritaires, Kim Min-jae (Fenerbahçe) et Morato (Benfica), le club breton aurait finalement érigé un autre joueur comme priorité cet été, en la personne du Belge Arthur Theate.

Désireux de renforcer à tout prix sa charnière centrale avec un profil jeune et prometteur, Florian Maurice aurait mis les bouchées doubles pour s’attribuer les services du joueur de Bologne en Serie A, qui sort d’une saison convaincante avec 2 buts et 1 passe décisive en 31 matches de championnat. Déjà ciblé par la direction du Stade Rennais l’été dernier, qui avait finalement recruté Loïc Badé, Arthur Theate serait en passe de rallier pour de bon les Rouge et Noir.

Selon Gianluca Di Marzio, une offre officielle aurait été formulée par Rennes à hauteur de 18 millions d’euros. En parallèle, le journaliste Sacha Tavolieri annonce qu’un accord total est attendu dans les prochaines heures après que le joueur de 22 ans ait donné son feu vert au SRFC. Quelques détails sont encore à régler, notamment du point de vue du contrat, avec une incertitude concernant la durée du bail. Une arrivée importante, qui devrait soulager les supporters bretons, qui ont essuyé jusque-là plusieurs revers à ce poste.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC a multiplié les échecs en défense centrale

Depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham, contre 35 millions d’euros, Rennes s’était positionné sur plusieurs joueurs à fort potentiel, censés remplacer l’international marocain. Si Kim Min-jae a longtemps fait partie des priorités bretonnes, le Sud-Coréen n’est pas le seul échec cet été pour le SRFC. D’après Foot Mercato, le Stade Rennais avait également dans ses plans le Suisse Manuel Akanji (Borussia Dortmund) ainsi que Evan Ndicka (Eintracht Francfort), deux options finalement tombées à l’eau.