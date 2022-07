AS Monaco Mercato : Officiel, un défenseur signe à l'ASM !

Publié par ALEXIS le 26 juillet 2022 à 10:51

AS Monaco Mercato : Un défenseur a signé à l’ASM comme pressenti. Il a paraphé un contrat d’une saison, prolongeant ainsi son aventure sur le Rocher.

AS Monaco Mercato : Ruben Aguilar prolonge son contrat d’une saison

L’AS Monaco a renforcé le contrat d’un cadre de l’équipe de Philippe Clement. Ruben Aguilar a signé un nouveau contrat d’une durée d’un an. Son contrat initial étant valide jusqu’en juin 2024, il est maintenant lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2025. « L’ASM est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Ruben Aguilar pour une saison supplémentaire », a communiqué le club de Ligue 1.

Recruté au Montpellier HSC en août 2019 pour 8 M€, le latéral droit s’est rapidement imposé au sein de l’équipe monégasque, passant même devant le champion du monde Djibril Sidibé. En trois saisons, il a atteint le cap symbolique de 100 matches disputés sous le maillot Rouge et Blanc, pour 3 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées. Grâce à ses performances avec les Asémistes, le défenseur de 29 ans a été sélectionné par Didier Deschamps en novembre 2020. Il avait pris part au match amical perdu contre la Finlande (0-2).

AS Monaco Mercato : Aguilar heureux de poursuivre son aventure à l'ASM

Cadre de la Principauté, Ruben Aguilar se réjouit de prolonger son aventure sur la Côte d’Azur. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure au sein de l’AS Monaco et de m’inscrire un peu plus dans le temps avec le Club, que je remercie pour la confiance qu’il m’accorde », a déclaré l’international Tricolore (1 sélection), avant de faire la promesse suivante : « J’entame ma quatrième saison ici et j’ai toujours la même volonté d’apporter mes qualités et ma motivation au groupe. »

Paul Mitchell, directeur sportif de l'ASM, a justifié la signature du défenseur. « Au-delà de ses qualités footballistiques, Ruben est un joueur important qui est unanimement apprécié par l’ensemble du staff et le groupe. Sa combativité, sa capacité à se mettre au service du collectif et son professionnalisme peuvent être une source d’inspiration pour les plus jeunes. Nous sommes ravis de le voir s’inscrire dans la durée au sein de notre projet. »