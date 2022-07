AS Monaco Mercato : Le prix est fixé pour un crack de l'ASM

Publié par Anthony le 26 juillet 2022 à 14:35

AS Monaco Mercato : Courtisé par de grands cadors européens depuis plusieurs semaines, l'ASM a fixé le prix pour l'un de ses cadors.

AS Monaco Mercato : 50 millions d'euros pour Benoît Badiashile

Après la vente d'Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d'euros plus les 35 millions d'euros dus à la prolongation de Mbappé au PSG, l'AS Monaco détient une solide situation financière cet été. Le club n'est donc pas dans l'obligation de vendre des joueurs. Mais en plus de Sofiane Diop, l'international espoir français, Benoît Badiashile suscite l'attention de nombreux cadors européens. Paul Mitchell, directeur sportif de l'ASM, ne souhaite pas forcément se séparer de sa pépite. Ce dernier n'entamera aucune discussion pour son joueur pour moins de 50 millions d'euros.

Cité sur le départ depuis plusieurs années, Badiashile est toujours fidèle au poste. Attendu au Bayer Leverkusen en 2020, le défenseur a été retenu par Niko Kovac, l'ancien coach de la Principauté. Il n'était pas rentré dans un bras de fer avec sa direction et se pliera une nouvelle fois à la décision de ses dirigeants sans mettre de pression. Présent en Ligue 1 depuis 2018 avec l'AS Monaco, il était déjà perçu comme un talent à suivre. Son historique n'a fait que le confirmer. Au total, l'international a disputé 119 rencontres en pro où il est devenu un pilier de l'équipe. Par la suite, il a obtenu le brassard de capitaine de l'Équipe de France Espoir U21 où il totalise 16 sélections.

AS Monaco Mercato : Plusieurs cadors européens sont sur le dossier

Benoît Badiashile a suscité l'intérêt de plusieurs cadors européens. Depuis de nombreuses semaines, le FC Séville a identifié le profil du joueur pour sa défense centrale et remplacer son compatriote, Jules Koundé. Plusieurs prises de contact ont été réalisées par Monchi, directeur sportif sévillan pour prendre de l'avance sur le dossier. Ce dernier a proposé Youssef En-Nesyri pour faire baisser le prix, en vain. En Espagne, le FC Barcelone est aussi sur le dossier du Français pour pallier au départ de Clément Lenglet et probablement celui de Samuel Umtiti. L' AC Milan et la Juventus sont aussi intéressés par le profil du joueur de 21 ans.