OL Mercato : L'Olympique Lyonnais vers un superbe deal au milieu

Publié par Thomas G. le 26 juillet 2022 à 12:06

OL Mercato : Renforcé par l’arrivée de nombreuses recrues, l’Olympique Lyonnais pourrait vendre un cadre du vestiaire cet été.

OL Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Lucas Paqueta

Après un recrutement ambitieux et une bonne préparation, l’Olympique Lyonnais semble armé pour se battre pour le podium de Ligue 1. Les dirigeants de l’ OL souhaitent régler la situation de certains joueurs avant l’ouverture du championnat. Les Gones veulent se séparer de Jérôme Boateng et Houssem Aouar qui ne rentre plus dans les plans de Peter Bosz.

En parallèle, l’Olympique Lyonnais aurait pris une décision pour l’avenir de Lucas Paqueta. Selon l’insider turc Ekrem Konur, les Gones seraient prêts à écouter les offres pour le milieu brésilien. L’international auriverde souhaiterait quitter Lyon cet été pour disputer la coupe d’Europe. L' OL pourrait accepter une offre à hauteur de 60 millions d’euros pour son numéro 10.

Une somme conséquente qui permettrait aux Gones de renflouer les caisses du club. En cas de départ de Lucas Paqueta, l’ OL partirait en quête d’une nouvelle recrue pour remplacer l’ancien milanais. Les Lyonnais se seraient donc resignés à vendre l’un de leurs meilleurs joueurs, après des semaines de réflexion. Peter Bosz veut compter sur des éléments totalement impliqués dans le nouveau projet, l’entraîneur néerlandais ne veut pas retenir un joueur qui veut partir.

OL Mercato : Lucas Paqueta de Lyon à la Premier League ?

Lucas Paqueta est très courtisé sur le marché après la saison dernière. L’international brésilien fut l’un des seuls lyonnais à conserver son niveau. Le milieu auriverde a tapé dans l’œil de plusieurs écuries en Angleterre, Newcastle et Arsenal étant très intéressés par son profil. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France, Lucas Paqueta pourrait rejoindre la longue liste des joueurs qui sont passés de la Ligue 1 à la Premier League. Les dirigeants lyonnais sont confiants quant à l’issue de ce dossier, le milieu de la Seleção ne partira pas en dessous de 60 millions d’euros.