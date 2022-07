PSG Mercato : Campos proche d’un accord total pour une star au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2022 à 21:45

PSG Mercato : Après Vitinha, le Paris SG veut encore un autre renfort au milieu de terrain. Luis Campos serait ainsi proche d’un joli coup en Ligue 1.

PSG Mercato : Un autre deal à la Hugo Ekitike dans les tuyaux au Paris SG

Sur le point d’officialiser l’arrivée de Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain espère finaliser sa quatrième recrue le plus rapidement possible. Cependant, les négociations avec les dirigeants du LOSC tardent à se concrétiser au sujet de Renato Sanches que Luis Campos veut absolument intégrer à l’équipe de Christophe Galtier cet été. « Le Portugais souhaite toujours venir à Paris, mais reste dans l’incompréhension face à une situation qui n’évolue pas assez vite à ses yeux », explique le quotidien L’Équipe.

Le média sportif explique notamment que si les Lillois se montrent assez exigeants financièrement, le Conseiller Football du PSG ne compte pas aller au-delà des 10 millions d’euros proposés, hors bonus. Le nouvel homme fort des Rouge et Bleu n’en demeure pas moins optimiste. Surtout que selon Le 10 Sport, « le LOSC et le club de la capitale sont même proches d’un accord pour le transfert de Renato Sanches. De son côté, le Portugais est sûr de lui : il veut rejoindre le PSG ».

Le portail sportif assure que le président lillois Olivier Létang et les Aiglons ont finalement accepté la décision de l’international portugais qui veut Paris et rien d'autre. Toujours selon la même source, Luis Campos et le LOSC discutent désormais sur deux options : transfert ou prêt avec option d’achat obligatoire comme le deal négocié avec le Stade de Reims pour le transfert d’Hugo Ekitike. Sauf cataclysme, le Golden Boy 2016 sera Parisien. L’affaire pourrait même être réglée dans les prochaines heures.

PSG Mercato : Le transfert de Renato Sanches bouclé avant demain ?

Si Renato Sanches s’agace de la lenteur des pourparlers entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, le quotidien L’Équipe affirme que Luis Campos et Antero Henrique veulent tout faire pour que le transfert se finalise avant le retour du groupe à l'entraînement au Camp des Loges, mercredi. Alors que Nordi Mukiele a passé sa visite médicale ce mardi et que sa signature devrait être officialisée dans les prochaines heures, le PSG pourrait également accélérer sur le dossier Sanches. Comme annoncé par Christophe Galtier hier, l’équipe des Rouge et Bleu pourrait se renforcer avec deux nouveaux joueurs dès son retour dans la capitale.