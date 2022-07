Bordeaux : Ligue 2 ou National, la décision de la FFF est tombée !

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2022 à 13:12

Bordeaux peut se réjouir ! Le Comex de la FFF a décidé du retour des Girondins en Ligue 2, à l’issue de sa réunion d’urgence tenue ce mercredi 27 juillet.

Bordeaux jouera en Ligue 2 et non en National 1

Rétrogradé en National 1, administrativement, Bordeaux ne jouera pas dans cette division (D3) cette saison ! Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération Française de Football (FFF) est revenu sur sa décision, en réintégrant les Girondins en Ligue 2 où ils avaient été relégués sportivement à l’issue de la saison dernière. La FFF a pris cette nouvelle décision lors de sa réunion, tenue en urgence, ce mercredi. « Le Comex de la FFF s'est prononcé ce mercredi en faveur du maintien de Bordeaux en Ligue 2, dans la foulée de l'avis favorable du CNOSF », selon RMC Sport.

En effet, Bordeaux a bénéficié de l’avis favorable du Comité national olympique national sportif français (CNOSF), pour le maintien du FCGB en Ligue 2, lors de son audience de conciliation du lundi 25 juillet. Un avis certes consultatif, mais qui a contraint l’instance fédérale à rouvrir le dossier du club au scapulaire. Revenu en Ligue 2, Bordeaux affrontera Valenciennes FC, lors de son premier match de championnat, samedi (19h), au Matmut Atlantique.

Gérard Lopez et la direction du FCGB ont bataillé

Pour rappel, Bordeaux a terminé 20e de Ligue 1 avec 31 points en 38 matchs au terme de la saison dernière. Reléguée directement en Ligue 2, l’équipe de David Guion avait ensuite été rétrogradée en National par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le 14 juin 2022, à cause de sa mauvaise gestion financière (un déficit de plus de 40 M€ est évoqué). La décision du gendarme financier du football professionnel avait été confirmée ensuite par la Commission d’appel de la FFF, le 5 juillet 2022.

La direction des Girondins avait saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux, qui avait approuvé le plan de redressement proposé. Il avait homologué les accords du club au scapulaire avec ses créanciers (King Street et Fortress), le 19 juillet. Gérard Lopez et la direction bordelaise sont ainsi passés devant le CNOSF, lundi, forts de la décision de Tribunal de commerce. Et, ils ont été entendus par ce Comité, dont l’avis a été favorable à une conciliation.