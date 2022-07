OL Mercato : Manchester City proche d’un gros transfert à Lyon

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2022 à 23:18

OL Mercato : Six clubs anglais, dont Manchester City, convoitent Paqueta. Les Citizens sont prêts à faire une offre, revue à la hausse, aux Lyonnais.

OL Mercato : Manchester City fonce sur Lucas Paqueta

Après deux saisons à l’ OL, Lucas Paqueta veut déjà partir. Grâce à ses performances avec le club rhodanien, il a attiré l’attention de six clubs britanniques de Premier League. Ciblé par Arsenal et Newcastle la saison dernière, le Brésilien a été associé à Manchester United et Chelsea cet été. Tottenham également s’est positionné pour tenter de recruter le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais. « Si Chelsea et Manchester United ont été démarchés, les pistes les plus probables mènent aujourd'hui à Tottenham (dont l’offre de 40 M€ avait été repoussée à l’hiver) et Manchester City. Les Spurs pourraient sensiblement améliorer leur offre de l'hiver, mais ils doivent avant cela se préoccuper de dégraisser leur effectif au milieu de terrain », a révélé L’Équipe.

Chez les Citizens, Pep Guardiola est séduit par le profil de Lucas Paqueta. Il a coché le nom de l’ancien joueur de l’AC Milan sur son calepin, en cas de départ de Bernardo Silva. Ce dernier veut quitter City après 5 saisons au club. « Les Citizens semblent les plus avancés sur le dossier. Pep Guardiola a mis l'international brésilien (33 sélections, 7 buts), en tête de sa liste des successeurs potentiels de Bernardo Silva », a appris le quotidien sportif.

L’ OL espère un transfert à plus de 60 M€

L’ OL a recruté Lucas Paqueta à l’AC Milan pour un montant de 20 M€, en fin du mercato estival 2020. Il a signé un contrat de 5 saisons, jusqu’au 30 juin 2025. Selon l’estimation de Transfermarkt, il vaut 35 M€ sur le marché des transferts en ce moment. Toutefois, Jean-Michel Aulas n’attend pas moins de 60 M€ d’indemnité pour le transfert du meneur de jeu Auriverde. La source croit savoir que le président, de l’ OL « rêve de battre, avec Paqueta, le record de transfert du club, détenu pour l'heure par Tanguy Ndombele, vendu 60 M€ à Tottenham en 2019 ».