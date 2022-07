PSG Mercato : Ronaldo sur le départ, Neymar vers Man United ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2022 à 15:04

PSG Mercato : En cas de départ de Cristiano Ronaldo, Man United pourrait tenter de déloger Neymar du Paris SG pour le remplacer.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo au Sporting, Neymar pour le remplacer

Un an seulement après son retour en provenance de la Juventus pour 15 millions d’euros, Cristiano Ronaldo veut déjà quitter Man United. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, la star portugaise accentue la pression sur les Red Devils afin qu’un bon de sortie lui soit délivré. Et pour faciliter son départ, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid serait prêt à résilier son contrat avec le club anglais, selon les informations relayées ces dernières heures par le tabloïd britannique The Express.

À 37 ans, CR7 ne compte pas encore raccrocher les crampons et envisagerait de retourner au Sporting Portugal, son club formateur. Pour remplacer Ronaldo, les dirigeants mancuniens auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar. Les lignes bougeraient même déjà dans ce sens.

PSG Mercato : Contact noué entre Man United et le clan Neymar

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas forcément Neymar en cas d’offre satisfaisante. Il y a peu, certaines sources ont révélé que la direction parisienne serait disposée à laisser partir l’international brésilien de 30 ans contre un chèque de 50 millions d’euros. Dans son édition du jour, The Express indique que les agents de Neymar ont récemment pris contact avec le board de Manchester United pour connaître ses intentions en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Toujours selon la même source anglaise, le nouveau manager des Red Devils, Erik ten Hag, n’est pas un grand fan du numéro 10 parisien, mais le prix très abordable, évoqué de 61M€ par The Express, de Neymar pourrait donner des idées aux présidents Avram et Joel Glazer d’ici le 31 août prochain.