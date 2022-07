LOSC Mercato : Lille tente d'attirer une autre star du FC Lorient

Publié par Anthony le 29 juillet 2022 à 11:58

LOSC Mercato : Alors que Lille voulait obtenir Armand Laurienté du FC Lorient, les Dogues auraient ciblé une autre star du club.

LOSC Mercato : Enzo Le Fée dans le viseur de Lille

Auteur d'un bon mercato cet été pour tenter de regagner le top 3 dans l'élite, Lille a déjà recruté Mohamed Bayo, Rémy Cabella, Alexsandro, Akim Zedadka et Jonas Martin. Mais le club du Nord veut tenter de de s'octroyer une star du FC Lorient, Enzo Le Fée. Alors que l'international français des U21 est en passe de prolonger son contrat avec les Merlus, les Dogues " veulent inverser la tendance ", selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.

D'abord sur le dossier d'Armand Laurienté, suite au possible départ d'Isaac Lihadji, car son contrat se termine dans un an, Lille veut dépouiller les Merlus pour se renforcer. Mais le dossier Enzo Le Fée est loin d'être simple. Avec l'arrivée de Régis Le Bris sur le banc du FCL, l'entraîneur veut bloquer le départ de sa pépite et la direction veut tout faire pour prolonger le milieu de terrain de 22 ans. Les Dogues se montreraient même " très insistants " sur le dossier du jeune joueur.

LOSC Mercato : Enzo Le Fée, grand espoir du foot français

Âgé de 22 ans, Enzo Le Fée est un grand espoir. Depuis septembre 2021, le milieu de terrain a été sélectionné 7 fois en Équipe de France U21 où il a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Clé de voûte du jeu des Merlus, il totalise 105 matches avec l'équipe A depuis son arrivée en 2019 pour deux buts et 5 passes décisives délivrées. Avec le FC Lorient, l'enfant du club a connu la montée en Ligue 1 lui permettant de se montrer aux yeux de la France. D'ailleurs, en plus de Lille, il est courtisé par le Stade Rennais, l'AS Monaco et l'OGC Nice. À voir si le LOSC va réussir le pari de chiper Enzo Le Fée.