FC Nantes : Antoine Kombouaré lance le Trophée des Champions !

29 juillet 2022 à 19:41

FC Nantes : Deux jours avant le Trophée des Champions, Antoine Kombouaré s'est exprimé pour évoquer la confrontation entre les Canaris et le PSG.

FC Nantes : Antoine Kombouaré évoque le Trophée des Champions

Le FC Nantes et le Paris Saint-Germain s’opposeront dimanche pour le premier match de la saison à l’occasion du Trophée des Champions. Ce choc, délocalisé en Israël, offre la possibilité aux Nantais de remporter un nouveau trophée. Interrogé sur ce trophée, lors de la conférence de presse de présentation de Mostafa Mohamed et Evan Guessand, Antoine Kombouaré a declaré : « C'est une chance ! On se l'est offerte. On a une opportunité de gagner un trophée. Le déplacement, c'est comme ça. J'ai coutume de ne pas me plaindre. On va donner tout ce qu'on a pour gagner. C'est un match de compétition, qui rentre dans le cadre de la préparation. C'est un trophée, mais il n'y aura pas de points à la clé. »

Le FCN a l’occasion de remporter le troisième Trophée des Champions de l’histoire des Canaris. Une formidable opportunité pour les hommes d’Antoine Kombouaré de rentrer une nouvelle fois de plus dans la légende du club. Les Jaune et Vert vont tenter de rééditer l’exploit du LOSC qui avait battu le Paris Saint-Germain lors de la dernière édition.

FC Nantes Mercato : Le FCN se prépare pour le choc face au PSG

Renforcés avec les arrivées d’Evan Guessand, Mostafa Mohamed et Moussa Sissoko, le FC Nantes souhaite bousculer le Paris Saint-Germain pour remporter le premier trophée de la saison. Antoine Kombouaré a évoqué l’état de forme du PSG en ce début de saison. L’entraîneur kanak a déclaré : « Je m'attends à avoir une belle équipe du PSG. C'est un trophée. Ils ont tous envie de gagner. Ca tombe bien. » En parallèle, les Canaris ont conservé leur noyau dur composé d'Alban Lafont, Ludovic Blas et Pedro Chirivella. Ce match sera également un test pour le FC Nantes avant de disputer l’Europa League cette saison.