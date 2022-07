PSG : Neymar, un retournement décisif inattendu

Publié par Gary SLM le 30 juillet 2022 à 16:00

Neymar, toujours joueur du PSG, va bouleverser les plans du club de la capitale. Le brésilien s’y prépare activement avant le début de la saison.

Ce que prépare Neymar au PSG

Au PSG, on a pratiquement oublié que la star brésilienne Neymar est un joueur capable de transformer le niveau d’une équipe. La faute à des saisons poussives lors desquelles il a été relégué au second rang des étoiles du club par Kylian Mbappé. La direction du club, Nasser Al-Khelaïfi en premier, a pratiquement ouvert la porte de son départ avant qu’elle ne soit refermée par Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du club parisien.

Tout cela s’est passé sous les yeux de Neymar qui a semble-t-il pris quelques résolutions. Le joueur sait que sa baise de forme la saison dernière était liée à sa prise de poids. Il est donc revenu du Brésil plus affiné. Lors des séances d’entraînement, son dynamisme et son implication dans les différentes tâches physiques de la préparation impressionnent. Christophe Galtier, qui aurait pu suivre la ligne qui se dessinait à la direction du PSG, l’a d’ailleurs court-circuité à la réalité de ce qu’il voit du joueur. L'ancien coach de l'OGC Nice sait qu'il peut tirer beaucoup du brésilien cette saison.

Neymar veut tout casser

Avec l’absence de Kylian Mbappé du match du Trophée des Champions qui se jouera à Tel-Aviv, Neymar va revêtir les habits de l’homme providentiel du Paris Saint-Germain. Et au regard de la nouvelle attitude qu’il a adoptée ces dernières semaines, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il va en mettre plein les yeux. L’ancien joueur du FC Barcelone, muet sur la mise en avant de son coéquipier Kylian Mbappé au club de la capitale, a à cœur d’inverser l’ordre et cela passera par ses performances cette nouvelle saison.

Quel est le déclic pour la star du Paris Saint-Germain

Cette décision de bien faire du brésilien, avouons-le, lui vient d’un constat implacable qu’il a eu du mal à digérer. En début de mercato estival, il s’est disposé à quitter le PSG, croyant voir les plus grands clubs de football à ses trousses. Sauf que la stratégie a fait flop, ce qui lui a visiblement donné à réfléchir.

Une fois dans son pays le Brésil pour les vacances, Neymar n’a pas fait comme d’habitude. Sa nouvelle morphologie montre qu’il a passé plus de temps à entretenir sa forme par des efforts physiques que parcourir les boites de nuit.

Un nouveau Neymar pour le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, que pouvaient espérer de plus beau les dirigeants parisiens qui comptent sur leurs multitudes de talents pour enfin arracher une Ligue des champions cette saison.