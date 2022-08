PSG Mercato : Après Sanches, un autre milieu en approche au Paris SG

Publié par Thomas le 01 août 2022 à 11:20

PSG Mercato : Alors que le Paris SG se rapproche de la signature de Renato Sanches, le club souhaite enrôler un autre renfort au milieu de terrain.

PSG Mercato : La vente de deux indésirables se précise

Le grand projet de Luis Campos commence à prendre forme. Dans sa volonté de dégraisser son effectif en vue de la prochaine saison, le Paris Saint-Germain devrait se séparer ces prochains jours de deux cadres au milieu de terrain. Poussés vers la sortie, à l’instar d’Ander Herrera, Mauro Icardi ou encore Julian Draxler, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont sur le point de faire leurs valises du Parc des Princes.

Le milieu sénégalais, mis à l’écart des plans de Christophe Galtier, devrait sous peu revenir à Everton, club où le joueur a évolué de 2016 à 2019. Les Toffees se rapprocheraient d’un accord avec le PSG, comme le révèle ce lundi Fabrizio Romano. Les deux parties sont en train de finaliser les derniers détails du transfert, sous l’impulsion de Frank Lampard, qui souhaite enrôler Gueye à tout prix cet été.

Pour Leandro Paredes, la situation se précise également. L’international argentin, sous contrat jusqu’en 2024 au Paris SG, se voit poussé dehors par ses dirigeants malgré une saison plutôt convaincante. Avec l’arrivée de Vitinha et la future signature de Renato Sanches, l’ancien joueur du Zénith devrait rebondir à la Juventus. Le club italien, privé de Paul Pogba pour au moins quatre mois, cherche un renfort de poids pour son entrejeu et aurait jeté son dévolu sur Paredes. D’après La Gazzetta dello Sport, le PSG et la Juve ont intensifié leurs négociations ces dernières heures. Si la Vieille Dame souhaite signer le joueur en prêt, le Paris SG privilégie quant à lui un transfert sec pour se concentrer sur d’autres dossiers à l’avenir.

PSG Mercato : Le Paris SG vise un milieu en plus de Sanches

Avec ces futures ventes qui se dessinent, le board du Paris Saint-Germain préparerait un coup surprise au milieu de terrain. D’après le journaliste Santi Aouna, l’optimisme règne au sein du club sur les transferts de Gueye et Paredes. Deux dossiers qui, une fois bouclés, activeraient la venue d’un milieu dans la capitale. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité, la source dévoile que Luis Campos travaillerait déjà sur le dossier, en plus de Renato Sanches, dont l’arrivée chez les Rouge et Bleu est imminente.