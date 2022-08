OM Mercato : Igor Tudor en danger, les supporters se révoltent !

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 11:37

OM Mercato : Igor Tudor est en grand danger à l’Olympique de Marseille. De nombreux supporters phocéens mettent la pression pour son départ.

OM Mercato : Des supporters réclament la tête d’Igor Tudor

Après sa triste défaite face à l’AC Milan (0-2), l’Olympique de Marseille a plongé les pieds dans la crise. Le club phocéen a bouclé une préparation estivale catastrophique, avec trois défaites et un nul lors de ses quatre derniers matchs amicaux. Un bilan inquiétant pour nombre de supporters marseillais. Et dans ce genre de situation, c’est très souvent l’entraîneur qui est désigné comme le principal coupable.

Arrivé sur le banc de l’ OM cet été en remplacement, Igor Tudor peine à convaincre. Ses méthodes musclées, son clash avec Gerson, son envie de se séparer de Bamba Dieng et ses résultats négatifs ne plaident pas vraiment en sa faveur. Cette préparation estivale met en tout cas à rude épreuve les nerfs des supporters de l’ OM. Ces derniers s’en prennent alors à Igor Tudor sur la toile. Bon nombre d’entre eux réclament même son départ de Marseille.

Le hashtag #TudorOut est en effet passé en boucle sur les réseaux sociaux. Des images et des textes qui contrastent avec la célébration festive de la saison précédente, lorsque l’OM se qualifiait pour la prochaine Ligue des Champions. Les supporters de l’Olympique de Marseille semblent donc plus jamais favorables à un départ du technicien croate le plus rapidement possible. Sauf que pour l’heure, un changement d’entraîneur n’est pas à l’ordre du jour au sein du club.

OM Mercato : Reunion de crise entre Igor Tudor et les joueurs

S’il est sous le feu des critiques, Igor Tudor conserve toujours son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Toutefois, l’entraîneur de 44 ans se serait mis à dos une partie de son groupe. Selon La Provence, l’ambiance est pesante en interne. Au point où certains cadres du vestiaire, à l’instar de Dimitri Payet, ont demandé à s’entretenir avec Pablo Longoria sur le sujet. Et ce n’est pas tout.

L’Équipe précise qu’une réunion de crise est aussi prévue ce mardi entre l’entraîneur l’Olympique de Marseille et ses joueurs. Cette réunion d’urgence devrait permettre de trouver des solutions afin d’apaiser le climat délétère qui règne en interne. Reste à savoir si cette rencontre portera ses fruits. Réponse ce dimanche lors du choc OM-Reims.