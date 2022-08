Montpellier HSC Mercato : Le MHSC en passe de perdre un joueur clé

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 14:05

Montpellier HSC Mercato : Le gardien de but titulaire du MHSC aurait une touche en Angleterre. Il serait aussi surveillé par d'autres clubs.

Montpellier HSC Mercato : Omlin à la place de Schmeichel à Leicester ?

Le Montpellier HSC joue son premier match de Ligue 1 contre l’ES Troyes AC, dimanche à 15h au stade la Mosson. Gardien de but titulaire du club pailladin, Jonas Omlin a fait toute la préparation estivale dans le groupe d’Olivier Dall’Oglio. Cependant, rien ne garantit qu’il va passer la saison 2022-2023 au MHSC. En effet, le portier du club héraultais est très convoité. En fin de semaine dernière, son nom a été associé à Leicester, dont le gardien de but N°1, Kasper Schmeichel, va s’engager avec avec l’OGC Nice dans les prochaines heures.

Si l’on en croit les informations de KMedia, le dernier rempart du Montpellier HSC est parmi les pistes explorées par la direction des Foxes pour remplacer le portier international danois. « Alors que Kasper Schmeichel se dirige vers l' OGC Nice, Leicester penserait à Jonas Omlin (28 ans) pour le remplacer », a fait savoir le média dédié au football suisse.

Montpellier HSC Mercato : Plusieurs clubs surveillent le gardien du MHSC

Sous contrat à La Paillade jusqu’au 30 juin 2024 et valorisé à 8 M€ sur le marché des transferts, l’international suisse (4 sélections) n’est pas officiellement sur le marché des transferts. Cependant, Laurent Nicollin reste à l’écoute des propositions pour ses joueurs, comme il l’a souligné dans L’Équipe.« Personne n'est intransférable, tant qu'il y a le prix », avait souligné le président des Montpelliérains dans le quotidien sportif. Et justement, il est probable qu’il reçoive des propositions pour Jonas Omlin. En plus du supposé intérêt de Leicester City, Midi Libre assure qu’il est « suivi par plusieurs clubs » en ce moment. À un mois de la fin du mercato estival, le Montpellier HSC n’est donc pas certain de conserver son dernier rempart suisse.