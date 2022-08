RC Lens Mercato : Le RCL se rapproche d'une jolie opération

Publié par Nicolas le 04 août 2022 à 23:59

RC Lens Mercato : Alors que le RCL sort de deux belles saisons en Ligue 1, son président pense à une opération qui enrichirait le club artésien.

RC Lens Mercato : Le RCL pense à devenir propriétaire de Bollaert

Le RC Lens sort de deux superbes saisons en Ligue 1, ayant terminé deux fois 7e du classement tout en proposant un jeu bien léché sous la houlette de son entraîneur talentueux Franck Haise. Le mercato a été habilement mené par le directeur sportif, Florent Ghisolfi, et ses équipes, ce qui donne des ambitions au RCL avant le début de la saison 2022-2023 de Ligue 1.

Bien que le secteur sportif soit très stable au RC Lens, des discussions ont lieu régulièrement à propos du futur du club Sang et Or. Parmi ces discussions, le statut du Stade Bollaert. Propriété de la mairie de Lens depuis 1974, le Stade Bollaert est loué par le RCL, qui possède un bail emphytéotique jusqu'en 2052. Ce bail permet au Racing de gérer le stade comme il le souhaite moyennant un loyer de 500 000 euros par an. Cependant, l'exploitation de l'enceinte ne permet pas au club nordiste d'augmenter ses revenus de manière significative. Ainsi, selon les informations de L'Avenir de l'Artois, le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, envisagerait d'acheter le Stade Bollaert à la mairie de Lens.

Interrogé par le journal local sur cette possibilité, le maire de Lens, Sylvain Robert, est resté mesuré même s'il ne cache pas que cela fait partie des sujets évoqués dans les conversations que la mairie a avec le club. « On a toujours des discussions avec le club. Ce sujet en fait partie. Mais il n’y a rien d’urgent pour le moment, il y a d’autre priorités. »

RC Lens Mercato : Une augmentation de budget significative pour le RCL ?

En devenant propriétaire de Bollaert, le RCL passerait assurément dans une autre dimension. En plus de façonner le stade à son image, le club lensois pourrait multiplier les évènements au sein de son antre, ce qui générerait des recettes beaucoup plus importantes que celles perçues aujourd'hui par le club. Des recettes qui permettraient au club Sang et Or d'avoir un budget mercato bien supérieur à celui qui est alloué actuellement. Reste à savoir maintenant si cette vente aura bien lieu dans les prochains mois.