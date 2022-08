OM-Reims : Igor Tudor reçoit un premier avertissement avant le choc

Publié par Timothée Jean le 06 août 2022 à 05:41

L’ OM fait son retour en Ligue 1 ce dimanche face au Stade de Reims. L’entraîneur rémois, Oscar Garcia, a lancé les hostilités pour ce choc.

OM-Reims : Oscar Garcia veut créer la surprise à Marseille

C’est déjà un match décisif pour Igor Tudor ! Après une préparation estivale catastrophique, ponctuée par trois défaites et un nul lors de ses quatre derniers matchs amicaux, le nouvel entraîneur marseillais aura l’occasion de se rattraper ce week-end. Son équipe accueille dimanche, à partir de 20h 45, le Stade de Reims dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille est logiquement favori pour cette rencontre, qui se déroulera au stade du Vélodrome. Les hommes d’Igor Tudor sont déterminés à s’imposer à domicile, avec l’objectif de se réconcilier avec une partie de ses supporters. Mais cette mission ne sera pas si simple. Car si le Stade de Reims part au Vélodrome dans la peau d’outsider, les Rémois ont la ferme intention de repartir avec les trois points.

L’entraîneur rémois Oscar Garcia a d’ailleurs été très clair sur ses intentions. Lui et son équipe sont déterminés à remporter les trois points lors de cette première journée de Ligue 1. « Il ne faut pas avoir peur de jouer là-bas, il faut être ambitieux et courageux. Marseille est une très bonne équipe, mais nous aussi (…) On est prêt à aller chercher les trois points », a-t-il déclaré en conférence de presse. Les Marseillais sont donc prévenus, ils devraient faire face à une redoutable équipe du Stade de Reims.

OM-Reims : Oscar Garcia ne craint pas l’ambiance du Vélodrome

À noter que pour ce choc face au Stade de Reims, l’ OM pourra compter sur son public. À l’instar de la réception de l’AC Milan, les Phocéens joueront leur match d'ouverture en championnat à guichets fermés. Mais qu’importe, l’ambiance du Vélodrome n’impressionne pas Oscar Garcia.

L’entraîneur du SDR n’a qu’une seule chose en tête : offrir une douche froide aux supporters marseillais. « On sait que le Vélodrome sera plein. Ça reste l'un des plus beaux stades de notre championnat et l'une des meilleures ambiances aussi (…) On est content de démarrer là-bas. On est prêt, on a hâte d'y être », a-t-il ajouté. Le choc OM-Reims promet donc d’être très intense et très passionnant.