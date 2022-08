OL Mercato : Des indices sur trois transferts dans les tuyaux à Lyon

Publié par ALEXIS le 06 août 2022 à 15:51

OL Mercato : Responsable du recrutement à l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou a fait le point sur trois dossiers chauds du club en cette fin du mercato.

OL Mercato : Paqueta, Aouar et Dembélé très convoités

L’ OL pourrait enregistrer des départs en acte fin de mercato estival. Trois joueurs importants et très convoités pourraient faire l’objet de transfert, en cas d’offre satisfaisant pour le club rhodanien. Il s’agit du meneur de jeu brésilien Lucas Paqueta, du pur produit de l'Olympique Lyonnais Houssem Aouar, et Moussa Dembélé, meilleur buteur des Gones la saison dernière. Paqueta (milieu offensif) est dans le viseur de Newcastle, Arsenal et Manchester City où il pourrait prendre la place Bernardo Silva annoncé sur le départ. Aouar (milieu de terrain) est lui dans les plans de Leicester City, en plus du Betis Séville de Nabil Fekir.

Selon Foot Mercato, le promu en Premier League, Nottingham Forest, se serait mis sur les rangs pour recruter l’international français (1 sélection). Le natif de Lyon dispose d’un bon de sortie, à un an de la fin de son contrat avec son club formateur. Quant à Dembélé (avant-centre), il était dans les plans d’Arsenal, qui cherchait un successeur à Alexandre Lacazette revenu à Lyon. Les Gunners ont finalement recruté Gabriel Jesus à Manchester City à 52 M€. L’attaquant de l’ OL est désormais la priorité de Manchester United, en cas de départ de Cristiano Ronaldo cet été.

Des intérêts pour Aouar, Dembélé et Paqueta, mais aucune offre concrète

Interrogé sur la situation des trois joueurs qui animent la fin du mercato des Gones, Bruno Cheyrou a avoué que Houssem Aouar et Moussa Dembélé, dont les contrats à l' OL expirent en juin 2023, sont sur le marché. « Il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Houssem. Et comme tous les joueurs dans cette situation, la question est très ouverte. En cas d'offre, on réfléchira », a-t-il indiqué, avant de faire la précision suivante : « Il n'y a pas eu d'offre pour l’instant. […] Moussa Dembélé ? Non plus ».

Concernant Lucas Paqueta, dont le contrat est valide jusqu’en juin 2025, il ne partira qu’en cas d’offre irrésistible. Lyon attendrait 50 M€ au moins pour son transfert. « On ne maîtrise pas tout sur le marché. Si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, ça me dépassera. Ce sera au président (Jean-Michel Auals) de décider », a expliqué Bruno Cheyrou. Le directeur du Football et patron du recrutement à l’ OL a également confirmé des intérêts pour le trio. « Il y a des intérêts, mais entre les offres et les intérêts, il y a une petite nuance. Ce sont des tops joueurs... S'ils ont d'autres opportunités, on étudiera ce qui se présente », a-t-il précisé.