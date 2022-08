PSG Mercato : C'est fait, le verdict est tombé pour Keylor Navas

Publié par Ange A. le 08 août 2022 à 06:55

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain aurait tranché concernant l’avenir de Keylor Navas. Le Costaricien n’est plus qu’un remplaçant.

PSG Mercato : Keylor Navas fixé sur son sort

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a levé le doute concernant le poste de gardien. Recruté l’été dernier, Gianlugi Donnarumma restera le numéro 1 à ce poste. Une bien mauvaise nouvelle pour Keylor Navas qui a perdu son statut de titulaire la saison dernière suite à la signature de son compère italien. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien portier du Real Madrid n’exclurait plus un départ de Paris. Avec la perspective de préparer au mieux le Mondial, le gardien de 35 ans souhaite retouver un temps de jeu considérable. Une garantie dont il ne dispose plus dans la capitale. Selon Fabrizio Romano, la direction du club francilien a tranché quant à l’avenir de Navas. Les dirigeants Rouge et bleu ne comptent pas le retenir en cas d’offre satisfaisante.

Un cador de Serie A pour relancer Navas

Le spécialiste du mercato assure que le Paris Saint-Germain ne compte pas s’opposer au départ de Keylor Navas. Lequel pourrait découvrir la Serie A cette saison. Comme l’a indiqué Gianluca Di Marzio, Naples est toujours intéressé par le profil de l’ancien Merengue. Les Gli Azzuri doivent se trouver un nouveau gardien d’expérience suite au départ de David Ospina en Arabie Saoudite. Le club parthénopéen avait coché le nom de Kepa Arrizabalaga en souffrance à Chelsea. Mais les négociations bloquent en raison des prétentions salariales du gardien espagnol.

Raison pour laquelle Naples se retournerait donc vers le gardien du PSG. Le journaliste assure d’ailleurs que le club italien compte régler son problème de gardien le plus rapidement possible. Une offre napolitaine pour Navas pourrait donc atterrir sur la table de Nasser Al-Khelaïfi d’ici la clôture du mercato. Reste à savoir si celle-ci répondra autant aux attentes de Paris qu’à celles du joueur.