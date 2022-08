FC Nantes Mercato : Un buteur jamaïcain se rapproche du FCN !

Publié par Thomas le 09 août 2022 à 11:43

FC Nantes Mercato : Toujours en quête de recrues offensives, le FCN se serait vu proposer les services d'un buteur prolifique jamaïcain.

FC Nantes Mercato : Un joli coup se prépare du côté du Spartak

La valse des attaquants se poursuit au FC Nantes. Plutôt timides sur le marché des transferts malgré plusieurs belles opérations (Sissoko, Guessand, Mohamed), les Canaris multiplient leurs pistes offensives en vue de la Ligue Europa. Avec un budget plutôt restreint, le FCN a récemment exploré des options du côté de l’Italie comme Yann Karamoh (Parme) ou encore Christian Kouamé (Fiorentina), sans jamais réellement passer la deuxième sur ces dossiers. Toutefois, les Jaune et Vert pourraient opter pour un deal inattendu, du côté du championnat russe.

D’après les informations du compte MSV Foot, l’attaquant jamaïcain, Shamar Nicholson, aurait été proposé au FC Nantes ces dernières heures pour renforcer son secteur offensif. Sous contrat avec le Spartak jusqu’en 2026, l’ancien joueur de Charleroi en Belgique ne serait pas contre un départ de Moscou notamment pour jouer dans l'un des cinq plus grands championnats. Auteur de 9 buts en 20 rencontres depuis son arrivée dans le championnat russe, Nicholson s’était notamment révélé en Belgique où il avait inscrit 31 buts en 83 matches. Une belle opération en perspective pour le FCN qui, pour l’heure, n’a pas donné réponse à cette proposition.

FC Nantes Mercato : La piste Kouamé se refroidit en attaque

Annoncé proche de la Beaujoire, l’international ivoirien Christian Kouamé ne devrait finalement pas débarquer sur les bords de l’Erdre cet été. Malgré une volonté de se faire prêter le joueur de 24 ans, le FC Nantes patine toujours pour sa venue, et pour cause, le board Jaune et Vert se montre très difficile niveau financier. D’après l’insider Emmanuel Merceron, la piste menant au joueur de la Fiorentina ne serait " pas loin " d’être abandonnée car le FCN se montrerait trop " frileux " dans le dossier. De quoi annoncer de nouveaux maux de tête aux supporters mais aussi à Antoine Kombouaré qui pourrait en parallèle perdre sa star du milieu, Ludovic Blas.